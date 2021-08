Si avverano i peggiori incubi dei tifosi dell’Inter: Atletico Madrid fortissimo su Lautaro Martinez Sembra un incubo per la squadra che ha appena vinto lo Scudetto in Serie A, ma l’Inter non sembra in grado di resistere agli attacchi per i suoi gioielli. Sono assalti condotti con quantità di denaro imbarazzanti: perso Hakimi finito al PSG, in uscita anche l’uomo simbolo Lukaku diretto al Chelsea, adesso si rifà sotto l’Atletico Madrid per Lautaro Martinez. Anche in questo caso con un’offerta che può diventare ‘irrinunciabile’.

A cura di Paolo Fiorenza

Hakimi già è andato via, Lukaku sta per seguirlo, ma la diaspora degli uomini simbolo dell'Inter scudettata potrebbe non essere finita qui, come in un incubo senza fine. Un incubo in cui i tifosi nerazzurri si sono ritrovati appena qualche settimana dopo aver festeggiato il trionfo della truppa di Antonio Conte. L'addio clamoroso del tecnico leccese assume nuova luce ogni giorno che passa: una decisione evidentemente presa non a cuor leggero e con tutti gli elementi necessari per valutarla bene. Conte conosceva già il finale della storia e non voleva mettere la sua firma su una sceneggiatura così orrenda.

D'altronde se neanche la dichiarazione d'amore al 100% nerazzurro da parte di Romelu Lukaku – il gigante buono, il trascinatore, il leader carismatico – può essere una certezza, allora è davvero lecito aspettarsi di tutto: ovvero che l'Inter possa cedere anche Lautaro Martinez. Il punto è sempre lo stesso: decidere quale deve essere il livello di ‘indecenza' delle offerte per renderle irrinunciabili. Il Chelsea con Lukaku ha fatto all-in, arrivando a cifre mostruose, da record di tutti i tempi per l'Italia, mettendo anche sul tavolo del belga un ingaggio fuori mercato per la Serie A.

L'Atletico Madrid potrebbe fare altrettanto per Lautaro: la squadra allenata da Simeone – svela Repubblica – è tornata di nuovo fortissima sul Toro di Bahia Blanca ed ha nel portafoglio il denaro necessario per mettere in grande difficoltà la famiglia Zhang. L'Inter ovviamente non vorrebbe assolutamente cedere un terzo pezzo da novanta della rosa – innescando reazioni ancora più forti da parte dei tifosi, già sul piede di guerra per l'addio di Lukaku – ma se la cifra diventasse mostruosa anche nel caso dell'argentino, non si può davvero escludere nulla. Anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto di Lautaro è in stallo totale, a fronte della richiesta di raddoppiare (come minimo) il suo ingaggio di 2,5 milioni netti, per avvicinarlo ai 7,5 dei più pagati in rosa (Lukaku ed Eriksen). Ovviamente in caso di cessione anche del Toro, Marotta ed Ausilio dovrebbero prenderne due in avanti: se Duvan Zapata è il nome più caldo come sostituto di Lukaku, l'altro nome buono è quello del pupillo laziale di Inzaghi, Joaquin Correa. Si preannunciano giorni torridi nella Milano nerazzurra.