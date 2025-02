video suggerito

Show di Ranieri in diretta durante l'intervista dopo Venezia-Roma: "Io pago l'abbonamento" Claudio Ranieri scherza in diretta tv durante l'intervista post Venezia-Roma. Il tecnico giallorosso si diverte con Bazzani spiegando di aver aspettato troppo: "Io pago l'abbonamento".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma ha vinto espugnando il Penzo di Venezia grazie al gol su rigore realizzato da Dybala nel secondo tempo. Una rete che ha concesso ai giallorossi di dare seguito alle ottime prestazioni viste nelle ultime uscite che stanno ridando anche fiducia a tutto l'ambiente. Di questo e altro ha parlato Claudio Ranieri nell'intervista post partita concessa in diretta su DAZN. Il tecnico della Roma era collegato dalla pancia dello stadio Penzo, nella zona solitamente allestita proprio per le interviste post partita. Dall'altra parte del collegamento c'era anche Fabio Bazzani.

L'ex attaccante ha ascoltato l'analisi soddisfatta di Ranieri che ha definito questa come la partita più bella giocata dalla Roma sotto la sua gestione e ha scherzato con lui svelando come Ranieri fosse farsi intervistare direttamente sul terreno di gioco. A quel punto Ranieri chiarisce, sempre in un clima totalmente scherzoso e disteso: "Se devo aspettare meglio farla subito – ha detto a proposito della sua iniziativa, per poi proseguire -. Invece mi avete fatto aspettare lì in campo, e mi avete fatto aspettare qua. Io pago l'abbonamento, ditemi com'è questa cosa (ride ndr)".

Ranieri durante la sfida di Venezia.

Una battuta che fa ridere tutti, anche coloro i quali erano in zona mista ad ascoltare. E così il giornalista di DAZN, Alessio De Giuseppe, conclude quel siparietto con il sorriso: "A noi ci fa piacere Ranieri, è un grande onore". Detto ciò Ranieri ha poi analizzato un po' la partita: "I ragazzi sono stati sempre attenti e concentrati su ogni palla e sono soddisfatto per la determinazione e la ricerca del risultato, forse la nostra più bella partita – ha spiegato l'allenatore -. Gli ingressi dalla panchina? Tutti i miei giocatori danno il 100% e l'importante è dare il massimo e del loro meglio".

Ranieri non si scompone sugli obiettivi stagionali della Roma

Poi l'allenatore della Roma prosegue: "Non è stata una partita magnifica dal punto di vista tecnico ma sotto il profilo dell'applicazione sono pienamente soddisfatto e ora ad Oporto non sarà facile ma ce la metteremo tutta". Ranieri poi non si scopre sugli obiettivi della squadra per questa stagione: "Dobbiamo fare tutto come stiamo facendo, non posso promettere ai tifosi qualcosa, io cerco di essere sempre sincero e quando so qualcosa sono la bocca della verità. Ma prometto solo la grossa applicazione".