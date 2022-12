Shevchenko torna in Ucraina e vive momenti di paura: “Esplosione fortissima a due passi da me” Shevchenko ha raccontato quello che gli è successo al ritorno a Kiev: “Ero a circa due chilometri dall’attacco. Uno dei generatori della centrale elettrica è stato colpito, i russi stanno cercando di attaccare le infrastrutture chiave. La sensazione dell’esplosione è stata molto forte”.

A cura di Alessio Morra

Andriy Shevchenko ha vissuto dei momenti di paura. Anzi di terrore puro. L'ex calciatore del Milan ha raccontato di quando è tornato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. E quel giorno a Kiev ha rischiato grosso a causa di una forte esplosione causata da un drone russo che ha colpito la città. Sheva quell'esplosione l'ha sentita da piuttosto vicino: "C'è stata una forte esplosione, ero abbastanza vicino da sentirla in modo molto forte. Se vado in una zona di guerra so che potrebbe succedere".

Shevchenko è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi venticinque anni, ha vinto tutto con il Milan e ha giocato anche con Chelsea e Dinamo Kiev. L'Ucraina ce l'ha nel cuore. Si è sempre prodigato per il suo paese, ancora di più in questo ultimo anno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Si è battuto, non solo a parole, ma facendo anche i fatti. Sheva, in una lunga intervista, ha raccontato di quando, una volta, è tornato a casa, per incontrare il presidente Zelensky, e proprio quel giorno c'è stato un attacco di un drone russo che ha colpito uno dei generatori della centrale elettrica di Kiev. Un attacco pesante.

Il drone russo è atterrato non lontano da dov'era in quel momento l'ex calciatore rossonero: "Ero a circa due chilometri dall'attacco. Uno dei generatori della centrale elettrica è stato colpito, come sappiamo, i russi stanno cercando di attaccare le infrastrutture chiave. La sensazione dell'esplosione è stata molto forte. Ho avuto paura. Ma quando sono andato nella zona di guerra, sapevo che poteva succedere".

Nell'intervista rilasciata a Sky Sports poi si è complimentato con i suoi connazionali: "Lo spirito degli ucraini è incredibile, anche in una situazione così difficile. Le persone collaborano. Penso che ci sia una grande forza in Ucraina, una mente indistruttibile. Non abbiamo altra scelta. Stiamo lottando per la nostra terra, per il nostro futuro e questo è davvero un popolo unito".