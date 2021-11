Shevchenko e il Genoa promessi sposi: il tweet dell’ucraino fa sognare i tifosi rossoblu Andriy Shevchenko è pronto per diventare il nuovo allenatore del Genoa, dopo l’esonero di Ballardini. Un anticipo di ufficialità (la firma sul contratto è prevista nelle prossime ore), è arrivato dal profilo Twitter del club rossoblu, che ha postato la bandiera ucraina. E la condivisione da parte dell’ex bomber fa sognare i tifosi.

A cura di Marco Beltrami

Potremmo definirlo come un "assaggio di ufficialità". In attesa della formalizzazione vera e propria, attraverso firme e comunicati Andriy Shevchenko e il Genoa sono a tutti gli effetti promessi sposi. Il club ligure che ha dato il benservito a Davide Ballardini, su Twitter ha confermato di aver scelto la grande gloria ucraina come nuovo allenatore. E l'ex Milan dal canto suo ha dimostrato di non vedere l'ora di iniziare la sua prima esperienza da tecnico, dopo i tanti gol, in Serie A.

Il Genoa dunque ha deciso di affidarsi all'ormai ex commissario tecnico dell'Ucraina Andriy Shevchenko. Sarà lui dunque il mister che dovrà provare a cambiare le sorti di una squadra che naviga nelle zone basse della classifica e nelle ultime cinque giornate ha collezionato 4 pareggi (gli ultimi 3 consecutivi) e una sconfitta. Esonerato Ballardini, mister pupillo del quasi ex patron Preziosi che si prepara a lasciare il club alla nuova proprietà americana, ecco la scelta Sheva. A quest'ultimo è stato offerto un contratto di tre stagioni, a due milioni di euro all'anno. Al suo fianco l'ex attaccante Pallone d'Oro potrà contare su Mauro Tassotti, altra vecchia conoscenza della Serie A. Appuntamento a lunedì per le formalità di rito, ovvero la firma sul contratto, per un affare di fatto già concluso.

Ecco allora che il Genoa ha deciso di dare una conferma alle indiscrezioni sulla scelta Shevchenko. Come? Con un semplice Tweet: sul profilo social della squadra rossoblu è stata condivisa una bandiera ucraina. Tantissimi i commenti dei tifosi della formazione ligure che non vedono l'ora di abbracciare il nuovo tecnico. E quest'ultimo, come ha reagito? Sheva ha risposto con la condivisione del tweet del Genoa, con i colori rossoblu. L'ex bomber e il club sono ufficialmente promessi sposi, in attesa dunque del comunicato.