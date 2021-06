Andriy Shevchenko non riesce a trattenere l'emozione e l'entusiasmo davanti alle telecamere di Sky dopo la vittoria della sua Ucraina che ha sancito il passaggio ai quarti di finale della sua nazionale. Dopo il successo contro la Svezia per 2-1 nell'ultimo minuto dei tempi supplementari, la sua squadra dovrà adesso vedersela contro l'Inghilterra all'Olimpico di Roma. Proprio gli inglesi, l'ultimo avversario di Sheva da calciatore, di nuovo contro per una partita speciale per l'ex attaccante del Milan.

Tornerà in Italia dove ha scritto pagine di storie importanti della Serie A e della sua carriera con tutto il suo staff italiano che aspettava solo di vivere una serata come quella che vedrà protagonista l'Ucraina sabato 3 luglio alle 21 contro l'Inghilterra. "Sono veramente orgoglioso per i miei ragazzi che hanno dato veramente tutto" ha sottolineato Shevchenko al termine della partita.

Le parole di Shevchenko dopo la vittoria dell'Ucraina

Visibilmente emozionato per questa impresa, il Ct dell'Ucraina non ha potuto far altro che ringraziare i propri giocatori: "Si sono applicati tantissimo per giocare questa partita e sono felicissimo – ha sottolineato – Io dedico questa vittoria al popolo ucraino perché c'è tanto entusiasmo nel mio Paese e oggi abbiamo giocato con grande cuore solo per loro".

Contro l'Inghilterra giocherà all'Olimpico di Roma in una gara che vedrà la presenza anche dello stesso pubblico italiano sugli spalti: "Io spero che in Italia avremo un grande supporto da parte del pubblico italiano perché ne abbiamo bisogno". Sull'avversario da affrontare, la nazionale di Southgate, pochi dubbi: "L'Inghilterra è una grande squadra, ha battuto la Germania e ci aspetta una partita molto difficile". Alla domanda se questa fosse un'emozione più forte di quella vissuta da calciatore, Shevchenko ha risposto con una frase che vale più di qualsiasi risposta: "Queste sono emozioni che vale la pena vivere…".