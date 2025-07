video suggerito

Chi è Jacopo Vasamì, stellina del tennis italiano che Sinner ha scelto per allenarsi a Wimbledon Jacopo Vasamì giovane tennista italiano classe 2007 è stato lo sparring partner di Sinner prima dei quarti di Wimbledon contro Shelton.

A cura di Marco Beltrami

Jacopo Vasamì, talento del tennis azzurro di belle speranze e numero due del mondo a livello juniores, ha avuto la possibilità di allenarsi a Wimbledon con Jannik Sinner. Questo ragazzo cresciuto a Roma e forgiatosi poi anche in Spagna attraverso l'accademia di Rafa Nadal, suo idolo, sta vivendo un momento di grande crescita e potrebbe regalarsi e regalarci grandi soddisfazioni.

Chi è Jacopo Vasamì, talento classe 2007 del tennis italiano

Originario di Avezzano, il classe 2007 ha dimostrato sin da piccolo di avere doti importanti. Colpi poderosi, con un servizio e un dritto molto efficaci, Vasamì ha stupito soprattutto per la convinzione nei propri mezzi e la lucidità in campo e fuori. Grande appassionato di musica, in questo 2025 ha bruciato le tappe, dimostrando di avere margini di crescita importanti.

Una svolta importante per questo ragazzo è arrivata quando ha avuto la chance di frequentare la Rafa Nadal Academy, poco meno che tredicenne. Tutto è nato da una sorta di stage di sette giorni a Manacor, dopo che gli emissari della scuola lo avevano notato in Italia. Un’occasione colta al volo da Jacopo, che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione da tutti i punti di vista, conquistando l’ammissione all’Accademia. Un’esperienza formativa eccezionale, che gli ha permesso di crescere tennisticamente e culturalmente grazie alla scuola di matrice americana. Un motivo in più per essere ancor più legato a quello che è il suo principale idolo, ovvero Rafa Nadal. Proprio Vasamì ha spiegato di essere sempre stato intrigato dal campione spagnolo, in cui ha visto un modello anche per il suo gioco mancino.

Il 2025 importante di Vasamì, e i primi tornei con i grandi

Quella in corso è stata una stagione importante per lui, visto che oltre ad andare avanti con successo a livello juniores, si è potuto mettere in mostra anche tra i “grandi”. Dopo aver vinto i J500 del Cairo e il J300 di Casablanca, ecco il debutto positivo a livello Challenger. Prima ha superato le qualificazioni a Barletta, dove ha avuto anche un match point a disposizione contro Sachko, e poi si è spinto fino ai quarti a Monza, battendo il promettente spagnolo Landaluce. Al suo fianco c’è sempre coach Fabrizio Zeppieri, un secondo padre che lo conosce benissimo e che lavora in coppia con Alessandro Cesario.

La sua annata memorabile è stata impreziosita anche dal trionfo nel Trofeo Bonfiglio, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama giovanile. Vasamì ha riportato il titolo in Italia dopo 13 anni, prendendosi la scena al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Al suo attivo anche le qualificazioni a Roma e la semifinale nel Challenger di Milano, dove è stato sconfitto dal poi vincitore Marco Cecchinato.

Vasamì e l'allenamento con Sinner a Wimbledon prima di Shelton

E ora il numero due del mondo a livello juniores, che è agli ottavi del torneo di Wimbledon junior, ha avuto la possibilità di allenarsi con Jannik Sinner prima della partita contro Shelton nei quarti del tabellone principale. Una chance importante, che potrà permettergli di crescere ulteriormente.