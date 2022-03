Shakira infierisce sul Real Madrid: “Piqué non mi permette mai di farlo, ma adesso lo dico” La vittoria del Barcellona nel Clasico di Madrid è stata devastante, per il risultato e per il messaggio molto forte lanciato dalla squadra di Xavi. “Siamo tornati”, dice Piqué e sua moglie Shakira lo esalta sui social.

Shakira esulta sui social ed esalta il marito–calciatore dopo la vittoria del Barcellona a Madrid nel Clasico.

La vittoria del Barcellona nel Clasico giocato al Santiago Bernabeu è stata devastante. Non solo per il risultato (0-4), che nessuno avrebbe immaginato alla vigilia della sfida, ma per il messaggio molto forte che arriva dalla ventinovesima giornata del campionato spagnolo: i blaugrana sono tornati e fanno di nuovo paura, in patria come in Europa dove sono ancora in corsa in Europa League (ad aprile giocheranno i quarti di finale contro l'Eintracht Francoforte). Nella Liga la squadra di Xavi è terza in classifica a 12 punti di distacco dai blancos (54 vs 66), a -3 dal secondo posto (occupato dal Siviglia) e in grande rimonta rispetto a una prima parte di stagione durissima.

Doppietta di Aubameyang, reti di Araújo e Ferrán Torres. Quattro sberle sul muso delle merengues che solo due settimane fa avevano conquistato il proscenio per la prestazione e il successo contro il Paris Saint-Germain davanti al proprio pubblico. Questa volta l'epilogo è stato differente, durissimo, umiliante. L'immagine di Gerard Piqué che esce dal campo con il pugno serrato e rivolto verso l'alto è una delle istantanee di un incontro che i catalani hanno affrontato con lo stesso piglio dei tempi d'oro.

Piqué rimprovera Vinicius che ha cercato d’ingannare l’arbitro con un "tuffo" in area di rigore del Barça.

Un gigante. Il difensore lo è sembrato per esperienza, modo di stare in campo e per l'autorevolezza con la quale mette un braccio intorno al collo a Vinicius e lo rimprovera per aver cercato la simulazione e un rigore furbo quando il risultato era ancora sullo 0-1. "Siamo tornati", ha scritto a fine gara, poco dopo aver espugnato lo stadio degli eterni rivali.

Nel riverbero delle reazioni social spicca in particolare anche quella della moglie, Shakira, che ha condiviso un messaggio di gioia e d'incoraggiamento per il marito-calciatore e il suo Barça. "Gerard non mi lascia dire queste cose pubblicamente – le parole della star sudamericana -. Ma solo lui con il suo eroismo può giocare così passando oltre ogni infortunio o dolore e dare sempre il meglio. Non perché è mio marito, ma è il miglior difensore centrale del mondo".

Il tam tam dell'euforia è stato contagioso. Ha chiamato all'adunata il popolo di tifosi, ex giocatori e opinionisti tv che sono rimasti impressionati dalla partita del Barça. Carles Puyol si esalta e nel suo tweet menziona una scommessa fatta con Xavi mesi fa: resta convinto che i blaugrana possano ancora conquistare il titolo nonostante il gap largo in classifica. "Grande vittoria! Per continuare… (vedremo se pago per la cena…). Congratulazioni ai compagni di squadra!!!". Mentre Gary Lineker ha sottolineato senza timore di smentita che "Il Barcellona è ufficialmente tornato in attività".