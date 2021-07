Helbiz ha presentato la propria offerta per la trasmissione di tutte le gare di Serie B per le prossime 3 stagioni. Il servizio di offerta di contenuti del campionato cadetto si chiamerà Helbiz Live. Un servizio fruibile attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e smart tv che ha inserito, all'interno della propria offerta, l'innovativo sistema di Cashback per la mobilità e la scelta del nuovo volto del calcio in tv: Carolina Stramare. Miss Italia 2019, la Stramare sarà conduttrice e volto di Helbiz Live.

Helbiz è uno dei leaders globali della micro-mobilità con oltre 2,5 milioni di utenti che oggi ha presentato i suoi programmi alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata. Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Fu lanciata nel 2016 con sede a New York City. La società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma.

Cosa prevede l'offerta di Helbiz e come funziona il Cashback

L'offerta innovativa lanciata da Helbiz che lega il calcio nazionale alla micro-mobilità, prevede il servizio di Cashback legato all'abbonamento il cui costo mensile sarà di 5,99 euro: a fronte del costo dell'abbonamento, il cliente avrà un Cashback di 4 euro. L'abbonamento per l'intera stagione da 49,99 euro invece prevede un Cashback di 30 euro con Helbiz Live sempre inclusa nell'abbonamento.

Chi è Carolina Stramare

La trasmissione dell’intero Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni per un totale di 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff, sarà dunque contrassegnato dalla presenza di Carolina Stramnare, la bella Miss Italia 2019 vincitrice dell'80a edizione. Nata a Genova ma cresciuta a Vigevano, la Stramare frequenta l'accademia delle Belle Arti a Sanremo e ha iniziato a lavorare come modella all'età di 17 anni. Ogni settimana, Carolina Stramare, guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso l'approfondimento delle giornate del campionato e lo sviluppo della stagione coinvolgente gli utenti con tanti contenuti ricchi di sorprese.