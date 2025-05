video suggerito

Serie B oggi in TV, dove vedere le partite: gli orari di Sampdoria-Salernitana e Palermo-Frosinone La Serie B scende in campo oggi, venerdì 9 maggio, per la penultima giornata di campionato. In campo tutte e dieci le partite in contemporanea alle 20:30. Occhi puntati sulla sfida salvezza Sampdoria-Salernitana. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie B scende in campo oggi, venerdì 9 maggio, per la penultima giornata di campionato. Appuntamento cruciale per la stagione in serie cadetta nonostante abbia già decretato i primi verdetti. Oltre al Sassuolo e il Pisa matematicamente promosse in Serie A, c'è da certificare anche l'aritmetica retrocessione in Serie B del Cosenza. Nel mezzo Spezia, Cremonese e Juve Stabia sono certe di un posto nei playoff. E allora questa sera si giocheranno soprattutto diverse partite che interesseranno le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Il calendario del campionato cadetto, per la giornata odierna, vedrà in campo tutte le dieci partite in contemporanea. Su tutte Sampdoria-Salernitana che potrebbe decidere clamorosamente chi tra blucerchiati e granata retrocederà addirittura in Serie C. Da tenere sott'occhio anche Palermo-Frosinone che interessa entrambe le squadre per playoff e retrocessione ma anche Modena-Brescia con i lombardi in piena lotta salvezza. Da tenere sotto osservazione anche Mantova-Carrarese, Cittadella-Bari e Juve Stabia-Reggiana.

Partite Serie B, le partite di oggi: orari e calendario

Il programma delle partite di oggi in Serie B si apre alle ore 20:30. Giocheranno in contemporanea tutte le 10 partite in programma. Occhi puntati sulla sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana così come Palermo-Frosinone importante sia per i playoff che per la lotta per non retrocedere. Ecco gli orari dei match, e dove poterli vedere:

Leggi anche Perché Sampdoria-Salernitana è il vero psicodramma calcistico di questa stagione in Italia

20:30 – Palermo-Frosinone(DAZN)

20:30 – Pisa-Sudtirol (DAZN)

20:30 – Spezia-Cremonese (DAZN)

20:30 – Mantova-Carrarese( DAZN)

20:30 – Modena-Brescia (DAZN)

20:30 – Cittadella-Bari (DAZN)

20:30 – Sassuolo-Catanzaro (DAZN)

20:30 – Juve Stabia-Reggiana (DAZN)

20:30 – Sampdoria-Salernitana (DAZN)

20:30 – Palermo-Frosinone (DAZN)

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in TV streaming

Sampdoria-Salerntiana, così come tutte le altre partite in calendario per la penultima giornata di oggi del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma. La telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia. In streaming sarà necessario per tutti gli abbonati collegarsi al sito o all'app scaricata sui propri dispositivi mobili e accadere alla finestra dedicata all'evento previo inserimento delle proprie credenziali.

Palermo-Frosinone dove vederla in diretta TV e streaming

Così come Sampdoria-Salernitana e tutti gli altri match di Serie B in programma oggi, anche Palermo-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv e streaming sulla piattaforma di DAZN. Partita riservata in esclusiva a tutti gli abbonati su app presente su smart tv, tramite collegamento al sito o app su dispositivi mobili. La telecronaca della partita sarà curata da Marco Calabresi.