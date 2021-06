La Serie A 2021/2022 potrebbe essere sostanzialmente modificata, ma perché? È la domanda che si stanno ponendo in tanti quest'oggi dopo aver appreso della possibilità che il prossimo campionato sarà trasmesso in tv in 10 slot diversi. Praticamente 10 partite in 10 fasce orarie differenti che rappresentano una vera e propria rivoluzione. DAZN trasmetterà, dalla prossima stagione, in esclusiva, tutta la Serie A dopo essersi aggiudicata i diritti tv del massimo campionato di calcio italiano. Attualmente sono 8 gli slot orari presenti in Serie A: sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45 poi la finestra della domenica alle 12.30, alle 15 (tre gare), alle 18 e alle 20.45 fino al match del lunedì alle 20.45.

Nel corso della prossima assemblea si valuterà se ampliare il numero delle finestre con la redistribuzione di due delle tre gare che oggi sono previste in contemporanea la domenica alle 15. Si discute quindi sul fatto che tutte le partite potrebbero essere trasmesse in 10 orari diversi: sabato alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45, domenica alle 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Lunedì il Monday Night alle 20.45. Il perché è da ricercare nell'esigenza delle squadre impegnate in Europa di far quadrare al meglio il proprio calendario, ma anche su ragioni tecniche strettamente legate alla piattaforma in streaming che dopo tanti anni è riuscita a rompere il dominio dei diritti tv da parte di Sky.

Le ragioni del cambio di orari delle partite Serie A

L'obiettivo principale di questa manovra è quello di far aumentare la visibilità delle squadre in termini di audience. Ma non è tutto. È chiaro che i clienti avranno maggiore possibilità di godere di tutto lo spettacolo della Serie A restando incollati alla tv per una carrellata di partite l'una dietro l'altra. Ma soprattutto, i 4 slot al sabato, da un punto di vista sportivo, possono essere ottimali per poter gestire gli impegni delle quattro squadre italiane che giocheranno in Champions ed Europa League in settimana tra martedì, mercoledì e giovedì. Specie per le squadre che dovranno viaggiare in trasferta con partenza il lunedì.

L’assenza di una contemporaneità garantirebbe però respiro anche a DAZN. Un campionato spalmato in questo momento potrebbe infatti alleggerire il traffico dal punto di vista della trasmissione delle partite in streaming agevolando la stessa piattaforma che ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A a partire dalla prossima stagione 2021/2022. Una prima volta assoluta per il campionato italiano che già nel finale dell'ultima stagione appena concluso aveva provato un simile programma con la 23esima giornata iniziata il venerdì alle 18.30 per poi concludersi lunedì alle 20.45. In Spagna già da anni è stata abolita la contemporaneità con l'aggiunta di una partita in chiaro.