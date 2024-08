video suggerito

Serie A, le partite di oggi in tv: dove vedere Juve-Como e Lecce-Atalanta in diretta e streaming Lecce-Atalanta e Juventus-Como sono le due partite del lunedì che chiudono il programma della 1a giornata di Serie A in programma oggi lunedì 19 agosto. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il programma della 1a giornata di Serie A si chiude oggi lunedì 19 agosto con due partite. Si inizia alle 18:30 con il confronto tra il Lecce e l'Atalanta. La squadra di Gasperini reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro il Real Madrid, va a caccia del riscatto nell'esordio in campionato. Alle 20:45 occhi puntati sulla nuova Juventus di Thiago Motta che allo Stadium, ospiterà la matricola Como. Entrambe le partite saranno trasmesse su DAZN con quella del Via del Mare visibile anche su Sky. Anche Juve-Como si potrà seguire sulla piattaforma satellitare attivando la promozione Sky-DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Lecce-Atalanta e Juventus-Como sono le due partite del lunedì che chiudono il programma della 1a giornata del campionato. La prima partita è in programma alle 18:30, la seconda alle 20:45.

18:30 – Lecce-Atalanta (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)

20:45 – Juventus-Como (Dazn e Dazn 1 – Canale 214 Sky)

Dove vedere Lecce-Atalanta in tv e streaming

Dove vedere Lecce-Atalanta in TV? La partita sarà trasmessa su DAZN che detiene i diritti di tutti i match, ma anche su Sky. Possibile dunque seguire il match delle 18:30 sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming disponibile su dispositivi fissi e portatili sia su DAZN che su Sky GO, app riservata agli abbonati all'emittente satellitare.

Juventus-Como su DAZN, dove vederla in TV

La partita tra la Juventus e il Como si potrà vedere su DAZN. Diretta TV su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming per gli abbonati, che su dispositivi tradizionali sfruttando dispositivi collegabili. Possibile seguire il match anche su Sky e in particolare sul canale 214 dell'emittente satellitare per chi avrà attivato il servizio.