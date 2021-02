Sabato 13 febbraio, le partite di calcio in TV. Il programma della 22a giornata di Serie A prevede tre anticipi. Il primo è Torino-Genoa, scontro salvezza tra due squadre che hanno recentemente cambiato allenatore giovando dei rispettivi nuovi corsi targati Nicola (grande ex) e Ballardini. Alle 18 il big match Napoli-Juventus, replay della Supercoppa, con le due squadre reduci dagli impegni con alterne fortune in semifinale di Coppa Italia. Vietato sbagliare per Gennaro Gattuso. In chiusura alle 20.45 la capolista Milan sarà impegnata in casa dello Spezia, per provare ad allungare momentaneamente sulla seconda della classe Inter. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e streaming.

Dove vedere Napoli-Juventus in TV e streaming

Napoli-Juventus sarà trasmessa in TV su Sky. Fischio d'inizio in orario alle 18 per l'anticipo della 22a giornata di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tra la squadra di Gattuso e quella di Pirlo. La supersfida sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202, 249 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre), in esclusiva per gli abbonati. Possibile seguire il confronto tra azzurri e bianconeri anche in diretta streaming su dispositivi portatili e computer, sfruttando una buona connessione a internet, grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati. Possibile anche acquistare il biglietto di Juventus-Napoli, per i possessori di Smart Tv, sul servizio on demand live di Now TV.

Spezia-Milan su DAZN, gli orari

Spezia-Milan sarà visibile su DAZN. Per seguire l'ultimo anticipo del sabato in programma alle 20.45 allo stadio Picco di La Spezia i possessori di Smart Tv potranno collegarsi all'app della piattaforma streaming. Possibile seguire il match anche in diretta streaming, su dispositivi portatili e computer accedendo sempre a DAZN grazie ad una buona connessione a internet. Anche gli abbonati Sky potranno vedere Spezia-Milan in TV sintonizzandosi sul canale DAZN 1 (209). Un'opportunità riservata a chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 13 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 13 febbraio: