Domenica 14 marzo, le partite di calcio in TV. Il 27° turno del campionato di Serie A accende i riflettori sui cinque match elencati in calendario e nei palinsesti, con sfide interessanti sia per la corsa scudetto sia per la lotta Champions. La programmazione inizia alle ore 12.30 con il consueto incontro dell'ora di pranzo: tocca a Bologna-Sampdoria aprire la giornata. Nel pomeriggio (ore 15) riflettori puntati su Torino-Inter e Parma-Roma. Alle 18 vanno in campo i bianconeri in Cagliari-Juventus mentre a chiudere c'è la gara clou Milan-Napoli a San Siro (ore 20.45). Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere le partite in diretta TV e in diretta streaming su Sky e su DAZN.

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

Milan-Napoli verrà trasmessa in TV su Sky. Fischio d'inizio alle 20.45 al Meazza tra le squadre di Stefano Pioli e Gennaro Gattuso che a Milano torna da ex nello stadio che per tanti anni lo ha osannato quando indossava la maglia rossonera. Per vedere la partita ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite). Tra le opzioni per assistere al match c'è anche la diretta streaming che si potrà attivare collegandosi alla app di Sky Go (solo se abbonati alla piattaforma satellitare), attraverso gli abituali dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (tablet, notebook, smartphone), oppure al sito di Now Tv, previo pagamento anche del ticket.

Cagliari-Juventus su Sky, gli orari

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in TV su Sky. La squadra di Pirlo reduce dalla Champions rende visita ai sardi a caccia di punti salvezza. Fischio d'inizio della partita alle ore 18, match inserito nella programmazione del network satellitare e visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). A disposizione dei tifosi c'è anche la diretta streaming dell'evento collegandosi a Sky Go oppure al sito Now TV.

Serie A oggi e stasera in TV domenica 14 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV oggi, domenica 14 marzo: