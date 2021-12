Serie A, i risultati di oggi e la classifica aggiornata: pareggio del Napoli, Genoa-Milan 3-0 Ecco la classifica di Serie A e i risultati delle partite di oggi con i marcatori: pareggio del Napoli con il Sassuolo, vittoria dei rossoneri sul Genoa. Partenopei ancora primo ma a solo +1 dal Milan.

A cura di Redazione Sport

I risultati di oggi dopo le partite della 15^ giornata di Serie A e la classifica aggiornata. Pareggio del Napoli al Mapei Stadium con il Sassuolo che riesce a rimontare lo svantaggio iniziale portando la partita da 0-2 a 2-2. Finale con il brivido con i neroverdi che hanno avuto la possibilità di vincere il match. Vittoria per il Milan che batte il Genoa per 3-0.

Si accorcia, dunque la vetta della classifica con Napoli primo a 36 punti, Milan secondo a 35 e Inter terzo a 34.

Nei match delle 18:30 l'Inter ha battuto lo Spezia per 2-0 mentre la Roma ha perso per 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna: i nerazzurri si portano a 34 punti, restando saldamente ancorati alla zona alta della classifica; brutto ko della squadra di Mou – ferma a 25 punti – sempre più lontana dall'Atalanta (quarta a 31 punti) e con un solo punto in più rispetto a Fiorentina e Juventus.

Negli anticipi di ieri, vittoria della Juventus sul campo della Salernitana (0-2): i bianconeri raggiungono quota 24 punti in classifica ma restano ancora distanti dalle vette. L'Atalanta si conferma al quarto posto dopo aver vinto per 4-0 sul Venezia con gli orobici distanti appena X punti dall'Inter.

Serie A, i risultati di oggi

Ecco i risultati delle partite di oggi per il 15esimo turno del campionato di Serie A:

Fiorentina-Sampdoria 3-1 (15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 33′ Vlahovic, 45′ Sottil)

Atalanta-Venezia 4-0 (7′, 13′, 67′ Pasalic, 57′ Koopmeiners)

Salernitana-Juventus 0-2 (21′ Dybala, 70′ Morata)

Hellas Verona-Cagliari 0-0

Inter-Spezia 2-0 (36′ Gagliardini, 58′ Lautaro Martinez (R))

Bologna-Roma 1-0 (35′ Svanberg)

Sassuolo-Napoli 2-2 (51′ Fabian Ruiz, 59′ Mertens, 71′ Scamacca, 89′ Ferrari)

Genoa-Milan 0-3 (10′ Ibrahimovic, 46′, 61′ Messias)

Torino-Empoli in programma domani alle 18:30

Lazio-Udinese in programma domani alle 20:45

La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite di oggi

Napoli 36

Milan 35

Inter 34

Atalanta 31

Roma 25

Fiorentina24

Juventus 24

Bologna 24

Lazio 21*

Verona 20

Empoli 19*

Sassuolo 19

Torino 17*

Udinese 15*

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8

*una partita in meno