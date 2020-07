Loic Remy non sarà un giocatore del Benevento. La notizia, riportata da Ottopagine.it (molto vicino alle dinamiche del club di Vigorito) tuona come una bomba nell'ambiente sannita. L'attaccante, 33 anni francese, aveva lasciato il Lille spiegando i motivi del suo addio alla Ligue 1. La forte motivazione che spingeva la punta a venire in Italia, aveva convinto anche la stessa società campana che c'ha messo pochissimo per definire l'accordo nel dettaglio con il calciatore. Ma una brusca frenata ha quasi per certo messo fine alla trattativa. Il giocatore infatti, dopo aver svolto e superato una prima parte di visite mediche, ha avuto lo stop dei medici a seguito di ulteriori controlli di rito. Il calciatore francese, almeno al momento, quindi, non avrebbe l’idoneità sportiva per giocare in Italia. Una condizione che ha spiazzato il Benevento convinto di aver già messo in cassaforte il primo colpo in vista della nuova stagione in Serie A.

Benevento, salta l'affare Remy

La notizia che l'affare Remy sarebbe saltato, ha colto alla sprovvista anche lo stesso ds Pasquale Foggia che era ormai pronto a puntellare altre trattative simili a quella dell'attaccante francese. Colpi di primo livello che adesso invece dovranno attendere prima di essere formalizzati e conclusi, proprio a causa della mancata conclusione dell'acquisto di Remy. Il giocatore domani si incontrerà con la dirigenza, nello specifico proprio con Foggia, per salutarsi e dire addio a quella che sarebbe stata la sua prima esperienza italiana.

Una sorta di doccia fredda anche per Pippo Inzaghi che aveva fortemente voluto l'attaccante chiedendo al Benevento di compiere tutti gli sforzi possibili pur di portarlo in squadra. A questo punto però, anche l'ex tecnico del Bologna dovrà rassegnarsi e attendere che la società riesca a chiudere quanto prima per un'altra punta dalle stesse caratteristiche.