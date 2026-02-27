Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata: Milan-Inter l’8 marzo, Napoli e Juve mai di domenica
Dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, che negli ottavi vedranno impegnate Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina, la Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario della 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato. Il Napoli giocherà due volte di venerdì. Il derby Milan-Inter si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45, decisione scontata dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.
I tre turni che si disputeranno interamente nel mese di marzo partiranno con Napoli-Torino venerdì 6 marzo, sarà una delle due partite al venerdì dei partenopei. Mentre la Juventus per tre volte di fila sarà impegnata al sabato sera. Milan-Inter, la partita che potrebbe in modo definitivo assegnare lo Scudetto ai nerazzurri, si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45. L'Inter sarà l'ultima a giocare anche nella trentesima giornata, lo farà in casa della Fiorentina. Poi il campionato si stopperà per fare spazio alla Nazionale, che giocherà i playoff dei Mondiali 2026.
28ª giornata di Serie A
Venerdì 6 marzo
20:45, Napoli–Torino
Sabato 7 marzo
15:00, Cagliari–Como
18:00, Atalanta–Udinese
20:45, Juventus–Pisa
Domenica 8 marzo
12:30, Lecce-Cremonese
15:00, Bologna-Verona
15:00, Fiorentina–Parma
18:00, Genoa–Roma
20:45, Milan-Inter
Lunedì 9 marzo
20:45 | Lazio – Sassuolo
29° giornata di Serie A
Venerdì 13 marzo
20:45, Torino-Parma
Sabato 14 marzo
15:00, Inter-Atalanta
18:00, Napoli-Lecce
20:45, Udinese-Juventus
Domenica 15 marzo
12:30, Verona-Genoa
15:00, Pisa-Cagliari
15:00, Sassuolo-Bologna
18:00, Como-Roma
20:45, Lazio Milan
Lunedì 16 marzo
20:45, Cremonese-Fiorentina
30ª giornata di Serie A
Venerdì 20 marzo
18:30, Cagliari-Napoli
20:45, Genoa-Udinese
Sabato 21 marzo
15:00, Parma-Cremonese
18:00, Milan-Torino
20:45, Juventus-Sassuolo
Domenica 22 marzo
12:30, Como-Pisa
15:00, Atalanta-Verona
15:00, Bologna-Lazio
18:00, Roma-Lecce
20:45, Fiorentina-Inter