Serie A
video suggerito
video suggerito

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata: Milan-Inter l’8 marzo, Napoli e Juve mai di domenica

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 28ª, 29ª e 30ª giornata. Milan-Inter domenica l’8 marzo, il Napoli giocherà due volte di venerdì, la Juventus tre volte di sabato.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, che negli ottavi vedranno impegnate Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina, la Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario della 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato. Il Napoli giocherà due volte di venerdì. Il derby Milan-Inter si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45, decisione scontata dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

I tre turni che si disputeranno interamente nel mese di marzo partiranno con Napoli-Torino venerdì 6 marzo, sarà una delle due partite al venerdì dei partenopei. Mentre la Juventus per tre volte di fila sarà impegnata al sabato sera. Milan-Inter, la partita che potrebbe in modo definitivo assegnare lo Scudetto ai nerazzurri, si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45. L'Inter sarà l'ultima a giocare anche nella trentesima giornata, lo farà in casa della Fiorentina. Poi il campionato si stopperà per fare spazio alla Nazionale, che giocherà i playoff dei Mondiali 2026.

28ª giornata di Serie A

Venerdì 6 marzo
20:45, Napoli–Torino

Leggi anche
Chivu sulla scelta della Juve di far parlare Locatelli e non Spalletti: "Ho detto di mandare Lautaro"

Sabato 7 marzo
15:00, Cagliari–Como
18:00, Atalanta–Udinese
20:45, Juventus–Pisa

Domenica 8 marzo
12:30, Lecce-Cremonese
15:00, Bologna-Verona
15:00, Fiorentina–Parma
18:00, Genoa–Roma
20:45, Milan-Inter

Lunedì 9 marzo
20:45 | Lazio – Sassuolo

29° giornata di Serie A

Venerdì 13 marzo
20:45, Torino-Parma

Sabato 14 marzo
15:00, Inter-Atalanta
18:00, Napoli-Lecce
20:45, Udinese-Juventus

Domenica 15 marzo
12:30, Verona-Genoa
15:00, Pisa-Cagliari
15:00, Sassuolo-Bologna
18:00, Como-Roma
20:45, Lazio Milan

Lunedì 16 marzo
20:45, Cremonese-Fiorentina

30ª giornata di Serie A

Venerdì 20 marzo
18:30, Cagliari-Napoli
20:45, Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo
15:00, Parma-Cremonese
18:00, Milan-Torino
20:45, Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo
12:30, Como-Pisa
15:00, Atalanta-Verona
15:00, Bologna-Lazio
18:00, Roma-Lecce
20:45, Fiorentina-Inter

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'Atalanta con il Bayern Monaco negli ottavi. PSG-Chelsea e Real Madrid-City, che sfide
Ranking Uefa, Italia ancora viva: ecco cosa serve per avere la quinta squadra in Champions
Solo l'Atalanta salva il calcio italiano da una figuraccia mai vista nella storia della Champions
Comolli esplode contro la Uefa dopo Juve-Galatasaray: "Ci vorranno molti anni per riprendermi"
Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: "Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto"
Sorteggi Europa League, Bologna-Roma agli ottavi: tabellone completo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views