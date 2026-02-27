Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata: Milan-Inter l’8 marzo, Napoli e Juve mai di domenica

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 28ª, 29ª e 30ª giornata. Milan-Inter domenica l’8 marzo, il Napoli giocherà due volte di venerdì, la Juventus tre volte di sabato.

Dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, che negli ottavi vedranno impegnate Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina, la Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario della 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato. Il Napoli giocherà due volte di venerdì. Il derby Milan-Inter si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45, decisione scontata dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

I tre turni che si disputeranno interamente nel mese di marzo partiranno con Napoli-Torino venerdì 6 marzo, sarà una delle due partite al venerdì dei partenopei. Mentre la Juventus per tre volte di fila sarà impegnata al sabato sera. Milan-Inter, la partita che potrebbe in modo definitivo assegnare lo Scudetto ai nerazzurri, si terrà domenica 8 marzo alle ore 20:45. L'Inter sarà l'ultima a giocare anche nella trentesima giornata, lo farà in casa della Fiorentina. Poi il campionato si stopperà per fare spazio alla Nazionale, che giocherà i playoff dei Mondiali 2026.

28ª giornata di Serie A

Venerdì 6 marzo

20:45, Napoli–Torino

Sabato 7 marzo

15:00, Cagliari–Como

18:00, Atalanta–Udinese

20:45, Juventus–Pisa

Domenica 8 marzo

12:30, Lecce-Cremonese

15:00, Bologna-Verona

15:00, Fiorentina–Parma

18:00, Genoa–Roma

20:45, Milan-Inter

Lunedì 9 marzo

20:45 | Lazio – Sassuolo

29° giornata di Serie A

Venerdì 13 marzo

20:45, Torino-Parma

Sabato 14 marzo

15:00, Inter-Atalanta

18:00, Napoli-Lecce

20:45, Udinese-Juventus

Domenica 15 marzo

12:30, Verona-Genoa

15:00, Pisa-Cagliari

15:00, Sassuolo-Bologna

18:00, Como-Roma

20:45, Lazio Milan

Lunedì 16 marzo

20:45, Cremonese-Fiorentina

30ª giornata di Serie A

Venerdì 20 marzo

18:30, Cagliari-Napoli

20:45, Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo

15:00, Parma-Cremonese

18:00, Milan-Torino

20:45, Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo

12:30, Como-Pisa

15:00, Atalanta-Verona

15:00, Bologna-Lazio

18:00, Roma-Lecce

20:45, Fiorentina-Inter