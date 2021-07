Continuano ad alimentarsi le voci che vorrebbero Sergio Ramos sempre più vicino al PSG. Dopo la presunta confessione ai compagni di squadra, ai quali lo spagnolo avrebbe detto di essere in procinto di trasferirsi in Francia, oggi Le Parisien conferma che la volontà del difensore è quella di tentare l'avventura parigina. L'accordo con il club di Nasser Al-Khelaifi, però, non è ancora stato trovato, ma non è detto che non possa arrivare a breve, vista la presenza nella capitale transalpina di René Ramos, fratello e agente dell'ex capitano del Real Madrid, pronto a incontrare i dirigenti del PSG per dare un'accelerata alla trattativa.

Secondo indiscrezioni, la società avrebbe già formulato una prima offerta al giocatore, raccogliendo il suo gradimento per la formula, ovvero un contratto biennale sotto forma di un annuale con opzione per un altro anno. Le visite mediche potrebbero già tra qualche giorno. Era stata proprio la durata del contratto a far saltare le negoziazioni con il Real, disponibile a non andare oltre un prolungamento fino al 2022. D'altra parte, PSG e Sergio Ramos devono, però, trovare ancora un accordo riguardo lo stipendio. In Spagna, il difensore centrale guadagnava circa 15 milioni di euro netti a stagione e i transalpini non hanno l'intenzione di pareggiare quella cifra, avendo tra l'altro già in rosa due concorrenti nel ruolo del calibro di Marquinhos e Presnel Kimpembe. Se vorrà accasarsi sotto la Tour Eiffel, dunque, Ramos sarà costretto a vedere al ribasso le sue pretese ma, vista la volontà del giocatore che ha dato la sua priorità al PSG, è abbastanza probabile che alla fine un accordo possa essere trovato nel giro di qualche giorno, magari sulla base di circa 13 milioni di euro a stagione.

I parigini completerebbero così un reparto centrale già difficilmente migliorabile e continuerebbero la loro pazzesca campagna acquisti, già impreziosita dagli ingaggi a parametro zero di Georginio Wijnaldum e Gigio Donnarumma, e dai circa 70 milioni di euro spesi per Achraf Hakimi. Leonardo e Al-Khelaifi, però, sono adesso attesi dal banco di prova più difficile, ovvero il rinnovo di Kylian Mbappé. Chissà che l'ingaggio di Sergio Ramos non lo aiuti a convincersi della bontà e della forza del progetto del PSG.