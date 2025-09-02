Sergio Ramos ha pubblicato una nuova canzone: “Lo fa perché ha bisogno di soldi, è al verde”

Nelle scorse ore Sergio Ramos ha fatto parlare molto di sé per la pubblicazione di una canzone che si intitola "Cibeles", disponibile su tutte le piattaforme, che ha tantissimi riferimenti alla sua esperienza con il Real Madrid. Il difensore spagnolo avrebbe intrapreso questa nuova iniziativa discografica perché ci sarebbe alle prese con problemi economici.

L'ex capitano del Real Madrid ha sorpreso i fan pubblicando il suo primo brano da solista, che sta suscitando molto interesse sui social e arriva dopo i primi pezzi (“La Roja baila” e “Otra estrella en tu corazon”) pubblicati negli anni scorsi e alcune collaborazioni sparse, ma Cristóbal Soria, ex dirigente del Siviglia e ora giornalista, ha spiegato nel programma di Antena 3‘ Espejo Público' il vero motivo di questa iniziativa: "Ha bisogno di soldi, è al verde".

"Sergio Ramos è al verde": il commento all'iniziativa discografica del difensore spagnolo

"Ha bisogno di soldi, è al verde, per arrivare a fine mese. E cerca anche di fare concerti o altre iniziative del genere", ha commentato Cristobal Soria, riferendosi ai benefici finanziari che questa canzone potrebbe portargli, non solo per la canzone in sé, ma anche per le opportunità di lavoro che potrebbero nascere come risultato, come la partecipazione a determinati eventi .

Si tratta di una rivelazione molto forte, sui uno dei calciatori più pagati al mondo degli ultimi anni: i suoi contratti con il Real Madrid, il periodo trascorso al PSG e la sua ultima esperienza al Siviglia gli hanno assicurato guadagni multimilionari a cui si aggiungono sponsorizzazioni, attività commerciali e un'immagine riconosciuta a livello internazionale. Le difficoltà economiche sono reali?

Soria ha rincarato la dose: "Sergio Ramos ha registrato un intero album questa è soltanto una canzone, presto arriveranno altre canzoni che lui ha registrato con delle vere star della musica mondiale. Lui ha bisogno di nuovi ricavi perché è al verde e fatica ad arrivare a fine mese. Sta contemplando anche l’idea di fare concerti."

L'ex dirigente ha nominato alcuni artisti che presumibilmente hanno collaborato con Sergio Ramos per la realizzazione del disco e ha fatto i nomi di Carín León, J Balvin e Maluma.