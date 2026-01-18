Senegal-Marocco oggi in finale Coppa d’Africa, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Senegal-Marocco è la finale di Coppa d’Africa 2026, si gioca oggi alle 20 con diretta tv in chiaro gratis e in streaming su Sportitalia. Le ultime news sulle formazioni di Pape Thiaw e Walid Regragui.

Senegal–Marocco è la finale di Coppa d'Africa 2026 che si gioca oggi alle 20 al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat e sarà visibile in diretta tv e in streaming su Sportitalia. Sfida inedita per le due nazionali che non si sono mai incontrate in questo trofeo che hanno vinto una volta a testa. Più recente il trionfo dei "Leoni della Teranga", campioni nel 2021. Bisogna tornare indietro fino al 1976 per vedere i "Leoni dell'Atlante" alzare le braccia al cielo in segno di trionfo.

Marocco favorito, è la migliore selezione continentale degli ultimi anni. Lo dicono i risultati del campo: nell'ultima edizione del Mondiale in Qatar chiuse al quarto posto; a ottobre scorso la nazionale Under 20 ha vinto il Mondiale di categoria battendo in finale l'Argentina. La squadra di Walid Regragui è a un passo dal fare la storia in casa dopo aver eliminato ai rigori la Nigeria delle stelle. Il Senegal, invece, si è qualificato battendo l'Egitto di Salah.

Partita: Senegal-Marocco

Dove: Stadio Prince Moulay Abdellah, Rabat

Quando: domenica 18 gennaio 2026

Orario: 20:00

Diretta TV: Sportitalia

Diretta Streaming: Sportitalia.it

Competizione: Coppa d'Africa, finale

Senegal-Marocco, dove vederla in diretta TV in chiaro

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis su Sportitalia che detiene i diritti per la messa in onda della competizione. Bisognerà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre oppure il 560 per chi utilizza Sky.

Dove vedere Senegal-Marocco in diretta streaming gratis: l'orario

La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming (sempre senza costi aggiuntivi) sempre su Sportitalia a partire dalle 20:00. La si potrà vedere sia attraverso la app oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Senegal-Marocco, le probabili formazioni della finale di Coppa d'Africa

Le mosse e le scelte dei ct, Pape Thiaw e Walid Regragui, per la finalissima di Coppa d'Africa. Di seguito le formazioni che si sfidano per la conquista del trofeo:

SENEGAL (4-3-3) Édouard Mendy, Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson. CT: Pape Thiaw.

MAROCCO (4-2-3-1) Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi. CT: Walid Regragui.