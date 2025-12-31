Segnano al 96′, poi accade l’incredibile: un video dagli spalti mostra il bello e il brutto del calcio

L'hanno definito come "il bello e il brutto" del calcio. Il finale della partita tra Portsmouth e Charlton è la sintesi delle emozioni contrastanti che può generare il pallone, e lo sport in generale. La squadra ospite è riuscita a pareggiare al minuto 96, mandando in visibilio i suoi tifosi che si sono scatenati. L'incredibile doccia fredda, però, è arrivata poco più di un minuto più tardi, quando i padroni di casa hanno segnato il gol vittoria. Un video registrato da un tifoso presente sugli spalti è diventato virale.

I tifosi ospiti esplodono dopo il gol al 96′, sfottò al Portsmouth

I sostenitori del Charlton avevano infatti quasi perso le speranze, con la rete di Conor Shaughnessy (69′) che sembrava ormai difficile da pareggiare. E invece un colpo di testa in pieno recupero di Harvey Knibbs ha fatto esplodere il settore dei tifosi ospiti. Nelle immagini registrate si può vedere l'esplosione di gioia ed entusiasmo, accompagnata da gesti anche rivedibili verso il pubblico di casa. Si è alzato anche un coro di scherno verso il Portsmouth, a ricordare anche i risultati del passato: "Non perdiamo mai al Fratton Park".

La clamorosa vendetta della squadra di casa

Gli Addicks, impegnati a festeggiare, si sono distratti e hanno perso un po' l'attenzione su quello che accadeva in campo, convinti ormai di aver pareggiato, cronometro alla mano. E invece ecco la beffa, con i giocatori di casa che, dopo aver battuto il calcio d'inizio, si sono riversati in avanti e hanno clamorosamente trovato il gol del 2-1. Una delusione incredibile per il Charlton e i suoi tifosi: questi ultimi si sono pietrificati e ammutoliti.

Dall'altra parte dello stadio, invece, ecco impazzire la parte più calda del tifo di casa, che aveva ormai perso le speranze. Una vendetta vera e propria per un finale drammatico. Hanno iniziato a cantare e non hanno più smesso i sostenitori del Portsmouth fino alla fine del match, che ha sancito la vittoria. Tre punti pesantissimi perché così il Portsmouth si è portato a quota 25 punti in classifica, due in meno del Charlton, riaccendendo ulteriormente la lotta per non retrocedere. Una serata impossibile da dimenticare, nel bene e nel male.