Seedorf a 47 anni ha un fisico mostruoso e si allena così: svelato il suo segreto Clarence Seedorf ha un fisico perfetto a 47 anni e ha svelato il suo segreto con un video sul suo profilo di Instagram.

A cura di Vito Lamorte

Clarence Seedorf è stato uno dei centrocampisti più forti e vincenti a livello mondiale a cavallo dei due millenni. L'ex calciatore di Milan, Inter, Real Madrid e Sampdoria è stato sempre molto apprezzato dalle tifoserie delle squadre in cui ha giocato e anche dai tifosi avversari per la sua classe e per il suo modo di stare in campo.

Ora Seedorf, dopo una breve parentesi come allenatore, sta continuando il suo percorso nel mondo del calcio come commentatore tv e come ambasciatore UEFA ma non ha mai smesso di allenarsi e di curare il suo corpo.

A 47 anni l'ex campione olandese ha postato sul suo profilo Instagram un video con il seguente messaggio: "Qualunque cosa ti sia mai stata regalata ha bisogno di duro lavoro e coerenza per mantenerla e alla fine migliorarla per preservare il dono e rispettarlo. Tante chiacchiere non servono! La mente è e sarà sempre la chiave per essere disciplinati e fare ciò che è giusto per essere eccellenti".

Insomma, per l'ex centrocampista è fondamentale il lavoro fisico ma quello che conta di più è la ‘testa' e il modo di approcciarsi alle cose: se la mente lavora bene e con disciplina, allora sarà lo stesso anche per il corpo. Altrimenti diventa tutto più complesso.

Seedorf ha appeso gli scarpini al chiodo nel gennaio del 2014 ma dopo non ha mai smesso di praticare sport: Clarence gioca continua a divertirsi con il calcio ma gioca anche a golf, basket e tennis; oltre alla boxe e agli allenamenti in palestra.

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa l'ex calciatore aveva parlato anche della sua nutrizione, rivelando di non seguire diete particolari ma di mangiare tutto perché non gli piacciono le rinunce ma, allo stesso tempo, questo non vuol dire che mangia dolci tutti i giorni. Clarence Seedorf ama la colazione, che per lui è il pasto più importante della giornata, e fin da quando giocava era un grande amante delle uova strapazzate.

L'ex calciatore olandese si dimostra, ancora una volta, un grande professionista per il modo in cui cura il suo corpo e la sua alimentazione.