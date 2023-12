Secondo portiere costretto a giocare come attaccante s’inventa un capolavoro: è la magia del calcio Ali Adams, secondo portiere degli scozzesi dell’Arbroath è stato costretto a giocare da centravanti nella Serie B del campionato scozzese, e ha segnato un grandissimo gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il 2023 si chiude in modo eccezionale per Alasdair (Ali) Adams. Questo semi-sconosciuto portiere ha conquistato un'inaspettata popolarità nella Serie B del campionato scozzese, trovando la via del gol con la maglia dell'Arbroath. Una storia molto particolare quella relativa al suo utilizzo in campo nella sfida contro il Raith Rovers.

Ali in questa stagione non ha infatti mai visto il campo da titolare nel torneo della Championship. Il suo ruolo di secondo estremo difensore, non è mai stato messo in discussione fino alla partita in questione, quando il suo allenatore è stato costretto a fare di necessità virtù. Sul punteggio di 2-0 per gli avversari, al minuto numero 56 Adams è stato gettato nella mischia, ma non tra i pali. Infatti la formazione scozzese aveva solo 4 sostituti pronti a subentrare dalla panchina e già ne erano stati utilizzati tre, a causa di altrettanti infortuni in campo.

Quando il difensore Aaron Steele ha subito un colpo, l'Arbroath ha dovuto necessariamente schierare Adams che si è cambiato in fretta. Tolta la divisa da portiere, il classe 1991 si è messo quella da calciatore ed è stato gettato nella mischia da mister Jim McIntyre nelle vesti di centravanti, giocandosi il tutto per tutto.

Adams non si è limitato generosamente a provare ad impensierire la difesa della formazione avanti di due gol, ma ha fatto molto di più. Incredibilmente al minuto 78, il portiere ha segnato una rete meravigliosa. Con un pizzico di incoscienza Ali senza pensarci su due volte ha calciato di prima intenzione un pallone che gli arrivava spalle alla porta e ha insaccato da circa 30 metri. Senza dubbio uno dei gol più folli dell'anno, visto che con un pizzico di incoscienza il calciatore invece di servire un compagno o controllare ha deciso di pescare il jolly. Una rete pesantissima che ha spronato la sua squadra che, galvanizzata, è riuscita poi a strappare il pareggio.