Sebastien Haller torna a giocare e ha un potente messaggio contro il cancro: scritto sulle scarpe L’attaccante francese del Borussia Dortmund ha fatto il suo rientro ufficiale in campo al 61′ minuto contro l’Amburgo in Bundesliga, domenica 22 gennaio. Dopo 6 mesi d’inferno, dopo 2 interventi e 4 cicli di chemioterapia. E dopo aver sconfitto il tumore maligno ai testicoli.

A cura di Alessio Pediglieri

L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller è stato convocato per la gara interna del Borussia Dortmund contro l'Amburgo in Bundesliga, e l'attesa generale di rivedere il 29enne francese di nuovo all'opera dopo aver trascorso un periodo terribile è finita al 61′ del match quando il francese è entrato in campo. Incubo definitivamente passato, da quando gli era stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli conclusosi con la vittoria sulla malattia nelle scorse settimane, che avevano anche fatto registrare il suo progressivo riavvicinamento all'attività. Fino all'apoteosi odierna.

La scorsa settimana Haller ha fatto il suo tanto atteso ritorno in campo durante un'amichevole contro il Fortuna Dusseldorf, vinta dal Dortmund 5-1, poi partecipando ad un altro test, contro il Basilea dove Haller ha segnato una splendida tripletta in soli sette minuti, tra l'81° e l'88° minuto, riprendendosi finalmente le prime pagine per quanto mostrato in campo, cancellando una delle più tristi e amare parentesi personali. E quando al 61′ di Borussia-Amburgo entra in campo per sostituire Moukoko, il boato del Signal Iduna Park è assordante.

Una giornata da incorniciare che scaccia definitivamente i fantasmi nati sulla scia della diagnosi del tumore ai testicoli che era arrivata pochi giorni dopo il suo trasferimento dall'Ajax al Dortmund, nell'estate 2022 e a seguito di un malore accusato durante il ritiro pre-campionato del club tedesco in Svizzera. Un verdetto medico che lo ha subito obbligato allo stop agonistico costringendolo a sottoporsi a due interventi chirurgici e a quattro cicli di chemioterapia. Fino alla lenta ma progressiva vittoria sul male, durata sei lunghissimi mesi. Il tunnel finisce a gennaio, quando Haller riceve il via libera per poter tornare ad allenarsi e giocare.

Così, la volontà di riprendersi la propria vita, tornando alla propria passione appena possibile. Con la splendida tripletta in sette minuti nell'amichevole vinta contro l'FC Basilea prima e ora con la convocazione in Bundesliga, dove ha preso posto in panchina in Borussia Dortmund-Amburgo, per poi entrare in campo nella ripresa ricevendo l'ovazione del proprio pubblico. Un'occasione da celebrare e ricordare per sempre, e così Puma ha deciso di creare per Haller un paio di scarpe speciali per il rientro ufficiale in campo, che lo stesso Haller ha mostrato orgogliosamente sul proprio profilo Instagram.

Scarpe che riportano un dettaglio particolarissimo e significativo: sul dorso esterno compare un potente messaggio contro la malattia combattuta e vinta, "F**k Cancer". Due parole che vogliono essere un monito per tutte le persone malate che lottano ogni giorno e che possono vincere. Come ha dimostrato Haller, dopo sei mesi d'inferno tornato in Paradiso.