Haller riassapora il calcio dopo aver superato il tumore: fa tripletta in sette minuti Dopo lo stop forzato di sei mesi dovuto ad un tumore maligno ai testicoli, Haller è tornato al gol in amichevole con la maglia del Borussia Dortmund: l’ivoriano ha segnato una tripletta in sette minuti.

A cura di Vito Lamorte

Continua a gonfie vele la ripresa di Sebastian Haller. L'attaccante ivoriano ha trovato i suoi primi gol con la formazione tedesca dopo lo stop forzato di sei mesi dovuto ad un tumore maligno ai testicoli, che sembrava aver messo in pericolo non solo la carriera del 28enne ma anche la sua vita.

Il numero 9 ex Ajax ha segnato una tripletta nell'amichevole contro il Basilea, che il Borussia Dortmund ha disputato nel suo ritiro invernale di Marbella. Dopo i pochi minuti giocati qualche giorno fa nella gara contro il Dusseldorf, l'attaccante è entrato in campo al minuto 60 e ha siglato tre reti nel giro di sette minuti: dall'81' all'88' il centravanti classe 1994 ha trovato il suo primo hat-trick dopo il lungo stop e tutti i compagni sono corsi ad abbracciarlo, così come si erano stretti a lui dopo il suo rientro in campo.

Operatosi due volte per asportare il cancro, Haller è finalmente tornato a gonfiare la rete come spesso gli è capitato in carriera ed è per questo motivo che i dirigenti del Dortmund hanno investito su di lui per il ‘dopo-Haaland'. Il centravanti non è riuscito a giocare nemmeno un minuto in gare ufficiali con la maglia del BVB ma adesso deve fare le cose in maniera graduale per evitare inconvenienti nella ripresa delle attività dopo la degenza.

Leggi anche La super potenza del calcio cinese retrocede dopo aver speso una fortuna: la festa è finita

Sono stati tanti i momenti complicati per Haller dopo la scoperta della malattia ma il calciatore ne ha individuato uno più di altri, ovvero quello di raccontare ai figli quello che gli stava accadendo.

Sébastien Haller era tornato ad allenarsi in palestra con il Borussia Dortmund all'inizio del nuovo anno e nessuno si sarebbe aspettato di vederlo in campo così presto.

L'obiettivo dell'attaccante ivoriano adesso è quello di essere a disposizione di Edin Terzic la gara del 22 gennaio contro l'Augsburg, per chiudere finalmente il cerchio e iniziare questa sua nuova avventura in Bundesliga.