“Se è il migliore perché non va a Bayern, Barça o Real?”: l’attacco di Cassano a Donnarumma Gianluigi Donnarumma è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Europeo della Nazionale Italiana, è stato eletto il miglior portiere del torneo e per alcuni può ambire anche al Pallone d’Oro ma per Antonio Cassano non ha fatto cose eccezionali: “Per me i portieri quelli forti sono altri”.

A cura di Vito Lamorte

"Perché, se è il portiere più forte del mondo, non vanno a prenderlo il Bayern Monaco o il Real Madrid, o il Barcellona? Neuer ha 36 anni, se questo poi è il miglior portiere in circolazione prendi Courtois e Ter Stegen e li mandi via. Invece va al PSG". È questo l'attacco frontale di Antonio Cassano nei confronti di Gianluigi Donnarumma. L'ex attaccante della Nazionale Italiana non è convinto che il prossimo portiere del Paris Saint-Germain sia effettivamente il miglior al mondo e nel corso della diretta sul canale Twitch di Christian Vieri ha così parlato dell'estremo difensore fresco di addio al Milan: "Donnarumma ha fatto un grande Europeo? Sì. È stato bravo? Sì. Uno per dimostrare di essere il più forte portiere al mondo, deve giocare, come hanno fatto i Buffon e i Neuer, ad alti livelli per cinque, sei, sette, otto, dieci anni ad un livello altissimo. Lui gioca da quattro anni e non mi ha mai incantato. Per me i portieri quelli forti sono altri".

Donnarumma è stato eletto miglior giocatore del campionato Europeo appena concluso, è stato inserito nella TOP 11 come miglior portiere del torneo e per alcuni può ambire anche al Pallone d’Oro ma secondo FantAntonio anche nel corso di EURO 2020 Gigio non ha fatto cose eccezionali: "Se vado ad analizzare tutto, negli Europei nelle prime tre partite non ha preso un tiro in porta, con l’Austria non ha preso un tiro in porta, poi ha fatto una grande parata che lui è riuscito a rendere semplice. Su sette partite ha fatto due parate".

Oggi il numero uno della Nazionale Italiana ,che si è appena laureata campione d'Europa dopo più di cinquant'anni,è atterrato a Parigi ed è stato avvistato per la prima volta dopo il lungo dibattito sul suo approdo al Paris Saint-Germain: nella prossima ore Donnarumma dovrebbe firmare il contratto e arriverà l'ufficialità.