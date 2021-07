Donnarumma è del Psg, l’annuncio ufficiale: “Un nuovo diamante a Parigi” Gigio Donnarumma è un nuovo giocatore del Psg. Il club della Tour Eiffel ha ufficializzato l’ingaggio dell’estremo difensore, reduce dal trionfo agli Europei e dal premio di miglior giocatore. Contratto fino al 2026 per il portiere che è stato annunciato come il “nuovo gioiello della formazione parigin”.

A cura di Marco Beltrami

Gianluigi Donnarumma ha firmato il contratto con il Paris Saint-Germain. Il club della Tour Eiffel ha ufficializzato sui propri canali l'ingaggio dell'estremo difensore reduce da un Europeo eccezionale con l'Italia. Proprio mentre il suo ex dirigente Maldini, in occasione del sorteggio del calendario di Serie A, esternava il suo rammarico per la partenza di Gigio, il Psg, formalizzava il suo arrivo con un annuncio iconico.

Si chiude dunque un altro tormentone di mercato. Il futuro di Gigio Donnarumma era segnato da tempo, ma oggi è stato formalizzato. Il Psg infatti ha pubblicato sui suoi profili social, un breve video di presentazione del suo ultimo super colpo di mercato, che nel primo pomeriggio in sede ha apposto la firma al contratto fino al 2026. Le cifre sono note da tempo, con Gigio che sotto la Tour Eiffel incasserà la bellezza di 12 milioni di euro a stagione, per un contratto complessivamente da 60 milioni totali.

Come ha presentato Donnarumma il Psg? Un breve video ad effetto, con una frase che non è passata inosservata, ovvero "Un nuovo diamante a Parigi". Grande entusiasmo dunque per l'arrivo del campione d'Europa, fresco di titolo continentale e di premio di miglior giocatore. Per lui, che ieri si era congedato con una lettera social dal Milan, una nuova intrigante sfida in una squadra piena di campioni. Rimpianto in casa rossonera, con Maldini che in occasione della cerimonia di oggi su DAZN per la stagione 2021/2022 della Serie A è stato molto chiaro: "E' stato un dispiacere vedere Gigio andare via dal Milan. Però abbiamo un ottimo portiere (con riferimento all'ultimo arrivato Maignan, ndr)"