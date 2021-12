“Se anche lui fa il Ronaldinho, dobbiamo retrocedere”: il leziosismo diventa una sentenza in Premier Polemiche a non finire su Twitter dopo Norwich-Arsenal a causa di una giocata particolare di uno dei protagonisti del largo successo dei Gunners. Una sentenza per i gialloverdi.

A cura di Marco Beltrami

Più meriti dell'Arsenal o più demeriti del Norwich? Come spesso accade, nel 5-0 dei Gunners al fanalino di coda della Premier League nel match valido per il Boxing Day, la verità sta nel mezzo. I padroni di casa sono stati travolti dai londinesi, in grande spolvero nonostante l'assenza prolungata di Aubameyang ancora fuori per scelta tecnica e al passo d'addio. Ai gialloverdi non è rimasto che lamentarsi per alcune scelte arbitrali, come il mancato rosso a Saka, e per alcuni atteggiamenti degli ospiti. Sotto la lente d'ingrandimento infatti è finita una giocata di Granit Xhaka, considerata "irrispettosa" e in stile Ronaldinho.

Il centrocampista svizzero è stato uno dei protagonisti del largo successo dell'Arsenal sfoderando la solita prestazione tutta quantità e geometria in mezzo al campo. Alla fine però il nazionale elvetico è diventato virale sui social anche per una "skill". Xhaka non è uno che va troppo per il sottile in campo e raramente si concede a giocate di fino, o a tocchi "supeflui". Ecco allora che quanto accaduto nel finale di Norwich-Arsenal è stato sorprendente.

A risultato ormai acquisito e in totale controllo del match Xhaka si è concesso un preziosismo. In fase d'impostazione, ha controllato un pallone proveniente dalla sinistra con la schiena: avrebbe potuto tranquillamente stopparlo con i piedi e invece l'elvetico ha fermato la sfera con un'azione "brasiliana" da Joga Bonito. Una giocata gratuita e favorita dal relax per un match ormai chiuso, e solo da gestire.

Questa giocata però non è stata gradita dalla tifoseria del Norwich che l'ha considerata come una mancanza di rispetto. Ecco allora che il controllo di schiera di Xhaka ha alimentato un vero e proprio dibattito su Twitter. Oltre a quelli che sono rimasti stupiti dalle doti tecniche di un calciatore considerato "ruvido", c'è chi ha sottolineato come la sua giocata sia una prova del basso valore degli avversari. Emblematico il cinguettio di un utente: "Stanno permettendo a Xhaka di fare ‘joga bonito', Norwich è una squadra atroce", e poi ancora "Quando Xhaka inizia a evocare il suo Ronaldinho interiore contro di te, devi liquidare la tua squadra di calcio". E infine "Norwich City deve essere retrocessa solo per questo. Xhaka è probabilmente l'ultimo giocatore che immagino possa farlo".