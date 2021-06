Le regole valgono per tutti, anche per chi ha scritto la storia dei Campionati Europei di calcio. Sul web è spuntato un video in cui si vede Cristiano Ronaldo entrare alla Puskas Arena di Budapest, dove è stato fermato ai controlli da un addetto che gli chiede di mostrargli il pass, Ronaldo un po' stupito lo guarda e senza battere ciglio glielo porge. Controllo superato. CR7 entra negli spogliatoi e poi in campo realizza una doppietta.

Controllo del pass per Cristiano Ronaldo

I controlli sono sempre severi, tutti coloro che entrano negli impianti che ospitano le partite degli Europei devono mostrare il pass. CR7 quando entra nello splendido stadio di Budapest, l'unico che può essere pieno in ogni ordine di posto, supera i controlli, ma pochi secondi dopo viene raggiunto da un addetto alla sorveglianza che avanza con passo veloce e lo ferma. A Ronaldo chiede di mostrare vedere il pass. Forse non lo ha riconosciuto, tutti avevano anche la mascherina, o forse l'addetto è ligio al dovere, rispetta le regole e pensa che, giustamente, tutti vadano controllati. L'attaccante della Juventus non è stupito da quel controllo, mostra il pass all'addetto, che vuole vederlo da entrambi i lati. L'ok arriva velocissimo. Probabilmente l'uomo gli dice: "Può entrare allo stadio". Ronaldo non batte ciglio e fa il suo ingresso negli spogliatoi.

Doppietta e record

Il resto è storia, storia vera. Perché pur faticando tantissimo il Portogallo piega l'Ungheria, con il punteggio addirittura di 3-0, gol segnati tutti negli ultimissimi minuti. Cristiano Ronaldo realizza una doppietta, il primo gol, segnato su calcio di rigore, gli permette di superare Platini e di diventare il miglior bomber all time degli Europei. E contestualmente CR7 segna nel quinto Europeo consecutivo.