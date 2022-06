Scozia-Ucraina dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della partita dei playoff Mondiali La gara era stata posticipata per via dell’inizio dei bombardamenti russi sul territorio ucraino. La data ufficializzata è quella di questo mercoledì’ 1 giungno. Chi vince affronta in finale in Galles.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il quadro di tutte le partecipanti al mondiale di Qatar 2022 non è ancora completo. Mancano infatti tre squadre che dovranno aggiungersi alle 29 attuali già qualificate: queste usciranno dai playoff intercontinentali e dallo spareggio europeo. Nei primi, la vincente dello spareggio asiatico tra Emirati Arabi Uniti e Australia, in programma il 7 giugno a Doha, affronterà il Perù di Lapadula il 13 giugno, mentre il giorno dopo il Costa Rica dovrà giocarsela con la Nuova Zelanda. In Europa invece c'è il Galles, già qualificato in finale dopo aver eliminato l'Austria, che attende la vincente di Scozia-Ucraina per affrontarla il 5 giugno.

Proprio quest'ultimo match da disputare a Glasgow, era originariamente previsto lo scorso 24 marzo, ma a causa dell'inizio dei bombardamenti da parte dell'esercito russo nel territorio ucraino, la federcalcio locale aveva chiesto e ottenuto che la sfida venisse posticipata. La partita è quindi ora in programma alle 20:45 di mercoledì 1 giugno.

Intanto però la Fifa è andata avanti e ha definito, tramite il sorteggio, i gironi del prossimo mondiale che si giocherà tra il 21 novembre 1 il 18 dicembre: una delle tre nazionali europee sarà inserita all'interno del gruppo B, con Inghilterra, Iran e Stati Uniti. Le altre due mancanti saranno inserite invece nel gruppo D (una tra Perù, Australia e Emirati Arabi Uniti) e nel gruppo E (Costa Rica o Nuova Zelanda).

Partita: Scozia-Ucraina

Scozia-Ucraina Giorno: mercoledì 1 giugno 2022

mercoledì 1 giugno 2022 Orario: 20.45

20.45 Tv: Differita su Canale 20

Differita su Canale 20 Competizione: Playoff mondiali

Scozia-Ucraina, dove vederla in TV e streaming

Per Scozia-Ucraina non è prevista una diretta tv in Italia e la partita non sarà trasmessa neanche su piattaforme streaming. Tuttavia, sarà possibile seguire la sfida in replica su Canale 20 a partire dalle 23:20.

Playoff mondiali, le probabili formazioni di Scozia-Ucraina

I due tecnici, Steve Clarke e Oleksandr Petrakov, faranno le ultime scelte nelle prossime ore, ma al momento le formazioni ipotizzate sono le seguenti:

Scozia (3-4-2-1): Gordon, Henry, Hanley, Tierney, Patterson, Ferguson, Jack, Robertson, Mc Ginn, Armstrong, Adams. Allenatore: Clarke.

Ucraina (4-4-2): Pyatov; Zabarnnyi, Popov, Karavaiev, Matviyenko; Stepanenko, Pikhalonok, Shaperenko, Tsyhankov; Mudryk, Yaremchuk. Allenatore: Petrakov.