Scozia-Repubblica Ceca è il match valido per la 1a giornata del gruppo D degli Europei 2021. La sfida tra la Nazionale allenata da Clarke e quella di Shilavy, si giocherà oggi, lunedì 14 giugno, alle ore 15 allo stadio ‘Hampden Park' di Glasgow. Le due squadre sono inserite nel girone insieme a Inghilterra e Croazia, le due grandi favorite per il passaggio del turno che invece si sono sfidate nella gara di ieri.

Una gara, quella tra Scozia e Repubblica Ceca, già decisiva per le due Nazionali per provare a guadagnare 3 punti e giocarsela fino alla fine. Qui tutte le informazioni per poter assistere al match in diretta TV e in streaming. Tutte le gare degli Europei 2021 sono in diretta su Sky Sport che trasmetterà tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva. La Rai invece manderà in onda una selezione di 27 partite.

Europei 2021, dove vedere Scozia – Repubblica Ceca in TV su Sky

La sfida tra Scozia e Repubblica Ceca aprirà questa giornata degli Europei 2021. Il match completerà la 1a giornata del girone D che ieri ha visto la sfida tra Inghilterra e Croazia. La partita tra la Nazionale di Clarke e quella allenata da Shilavy, sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky che detiene i diritti dell'evento con la trasmissione di tutte le gare. A partire dalle 15, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). Per questa partita non è prevista la trasmissione in chiaro sulle reti Rai.

Scozia – Repubblica Ceca, dove vederla in streaming

Il match tra Scozia e Repubblica Ceca sarà inoltre disponibile a tutti i clienti Sky anche attraverso la diretta streaming sull'app di Sky Go attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per collegarsi è semplice, basta scaricare l'app, fare accesso con le proprie credenziali e dedicarsi al canale riservato all'evento.

Le probabili formazioni di Scozia – Repubblica Ceca agli Europei

Il ct Clarke dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Adams e Christie pronti a supportare la punta Dykes. A centrocampo invece agiranno McTominay e McGinn, con O'Donnell e Robertson sugli esterni. In difesa, a protezione del portiere Marshall, spazio per Hanlye, Cooper e Tierney.

Il ct Shilavy dovrebbe invece scegliere il 4-2-3-1, con il centrocampista della Sampdoria Jankto, Darida e il veronese Barak alle spalle di Schick con l'ex Samp e Roma che fungerà da unica punta. Coppia di centrocampo formata da Soucek ed Holes, mentre in difesa, a protezione del portiere Vaclik, ci saranno Boril, Kudela, Celutska e Coufal.

Scozia (3-4-2-1): Marshall; Hanley, Cooper, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGinn, Robertson; Adams, Christie; Dykes. All. Clarke.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Boril, Kudela, Celustka, Coufal; Soucek, Holes; Jankto, Darida, Barak; Schick.

All. Shilavy.

Dove si gioca la partita

La gara tra Scozia e Repubblica Ceca si giocherà a casa dei padroni di casa, ovvero ad ‘Hampden Park' a Glasgow. Glasgow è infatti una delle città che ha dato la propria disponibilità ad ospitare alcune partite degli Europei 2021.

Euro 2020, Scozia – Repubblica Ceca nel girone D

Scozia e Repubblica Ceca sono dunque inserite nel girone D insieme a Inghilterra e Croazia che invece si sono sfidate nella gara di ieri che ha aperto ufficialmente la contesa nel gruppo. Il secondo turno è invece previsto per venerdì 18 giugno: Croazia – Repubblica Ceca si giocherà alle 18 mentre Inghilterra – Scozia alle 21. Ultima giornata del girone invece si disputerà il 22 giugno con Croazia – Scozia e Repubblica Ceca – Inghilterra che si giocheranno in contemporanea alle 21.