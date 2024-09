Scontri a Genova tra tifosi di Genoa e Samp prima del derby in Coppa Italia: tensione altissima Scontri a Genova prima del derby di Coppa Italia tra i tifosi di Genoa e Sampdoria, interviene anche la polizia. Tensione altissima nel capoluogo ligure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Atmosfera a dir poco pesante a Genova. La marcia d'avvicinamento al derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria è contraddistinta dagli scontri, annunciati, tra le due tifoserie. Gli ultrà rossoblu e blucerchiati sono entrati in rotta di collisione, con la polizia già costretta agli straordinari. Alcuni video circolati sui social hanno mostrato come la situazione sia già molto molto calda.

Gli ultrà di Genoa e Sampdoria si scontrano prima del derby di Genova di Coppa Italia

Si può vedere infatti come le due tifoserie si siano già incrociate in città nei pressi dello stadio Ferraris. Primi contatti tra una centinaia di ultrà a volto coperto e muniti di oggetti contundenti, con tanto di lancio di fumogeni, petardi e sassaiola. Gli agenti, che in mattinata hanno sequestrato caschi e bastoni, per ora sono riusciti a circoscrivere gli incidenti, anche se c'è grande preoccupazione a Genova. A quanto pare infatti un funzionario di polizia è rimasto leggermente ferito durante i primi tafferugli. Infatti gli ultrà si sono scagliati anche contro le forze dell'ordine con tanto di bottiglie e fumogeni, spingendo poi gli agenti a rispondere.

Strade chiuse e serrande abbassate a Genova, polizia costretta agli straordinari

Alcune strade sono state chiuse con i commercianti che hanno preferito mantenere le serrande chiuse per evitare danni legati agli scontri. Monitorate anche le sedi degli storici club delle due squadre, dove in mattinata sono state registrate tensioni. D'altronde che il derby potesse essere accompagnato da scontri tra gli ultrà di Genoa e Samp era noto da tempo.

Perché le tifoserie di Genoa e Sampdoria si scontrano prima del derby

Le schermaglie tra le due tifoserie sono iniziate nella scorsa stagione, quando c'era stato un confronto culminato in uno scontro fisico in un bar, con un tifoso rossoblu accoltellato. Da lì in poi è stato un crescendo con gli ultrà genoani che hanno invaso la sede di un club storico degli avversari portando via anche bandiere e altri oggetti.

Negli ultimi giorni poi nuovi scontri, con i tifosi violenti che giravano per le strade del capoluogo ligure con oggetti contundenti al seguito, e il brutto gesto dei murales dedicati a De André e Signorini rovinati. Ora lo scontro fisico, con la speranza che le cose non peggiorino ulteriormente al punto tale da mettere a rischio anche il normale svolgimento del match.