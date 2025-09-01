Scandalo per David Luiz, piovono accuse infamanti da una donna: “Ho rischiato di morire”

Il difensore brasiliano, oggi al Pafos ed ex Chelsea e PSG, è stato denunciato da una donna per presunte minacce e violenze psicologiche: David Luiz respinge tutte le accuse in un video sui social.

David Luiz, difensore brasiliano ex di Chelsea, PSG e Arsenal e attualmente ai ciprioti del Pafos, è finito al centro di una brutta vicenda. Il calciatore 38enne, che affronterà la Juventus in Champions, è stato accusato da una donna, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, di aggressione e minacce, a seguito di una relazione extraconiugale avvenuta quando Luiz giocava per il Fortaleza. Dopo giorni di silenzio, il giocatore ha deciso di chiarire la sua posizione in un video.

Minacce di morte e violenza, le accuse infamanti per David Luiz

La corte di Cearà ha concesso misure protettive all’assistente sociale, meglio conosciuta solo come Karol. Quest’ultima ha denunciato David Luiz per minacce di morte e violenza psicologica dopo la fine della loro presunta relazione. Nonostante le smentite del diretto interessato, sono stati ritenuti credibili gli screenshot delle conversazioni tra i due avvenute via social e allegati al processo.

La ricostruzione dell'accaduto

La donna ha dichiarato di sentirsi in reale pericolo, stando a quanto riporta UOL.com.br:

"Dopo che la relazione era finita, ha iniziato a minacciarmi costantemente. Ho ricevuto, da Instagram, un messaggio inviato dallo stesso David Luiz contenente le seguenti parole: ‘Sai che ho soldi e potere, quindi non fare la furba. Sarebbe triste per tuo figlio dover pagare le conseguenze delle tue azioni. Posso solo farti sparire'. Ha messo in chiaro che avrebbe potuto farmi sparire. Dichiaro di sentirmi estremamente intimidita e a rischio reale di morte, oltre a temere per la sicurezza di mio figlio".

Secondo i legali di Cavalcante, il difensore avrebbe cercato la giovane donna sul social network, omettendo le informazioni che era sposato, e le minacce sono iniziate dopo il suo rifiuto di fare una proposta per eseguire un "trisal", ovvero una relazione tra tre persone allo stesso tempo.

David Luiz si difende in un video sui social

David Luiz in un video pubblicato sui social ha negato tutte le accuse: "Penso che tutti abbiano visto le ultime notizie che sono uscite riguardo alla mia vita, e sono venuto qui adesso per parlarvi. Non ho fatto questo video prima per impegni con il mio nuovo club, con il mio debutto, dando priorità all’obiettivo collettivo prima dei problemi individuali, ma adesso è arrivato il momento di parlare.

Io non ho mai minacciato nessuno, non ho mai minacciato questa persona, non sono mai stato con questa persona di persona, non sono mai stato nell’hotel in cui lei dice che io sarei stato. Già dalla settimana scorsa è stato messo a disposizione della stampa, per chiunque volesse, l’e-mail originale dell’hotel che conferma che io non sono mai stato lì.

Purtroppo le cose sono sfuggite di mano, è stato un momento molto brutto, molto spiacevole, ma sono qui con il cuore aperto per dirvi che ho sbagliato, sì, ho sbagliato a scambiare messaggi con questa persona, ma io non ho mai, mai e poi mai minacciato né lei, né nessun altro nella mia vita, e non sono mai stato con questa persona di persona.

Le misure legali sono già state prese e spero che la giustizia venga fatta il più rapidamente possibile e che tutti possano conoscere la vera verità. Ringrazio già per il sostegno di tutti, per i messaggi che ho ricevuto, e che Dio benedica tutti. Grazie".