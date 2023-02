Scamacca scaricato misteriosamente dal suo agente con un comunicato: “Venuta meno la fiducia” Gianluca Scamacca è stato scaricato dal suo procuratore. L’agenzia di Alessandro Lucci ha pubblicato un comunicato in cui annuncia la separazione dall’attaccante in forza al West Ham: “Sono venute meno le condizioni di fiducia alla base del rapporto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gianluca Scamacca si è trasferito al West Ham la scorsa estate. Un affare che il Sassuolo ha concluso sulla base di 36 milioni di euro pagati dagli inglesi per il cartellino dell'attaccante romano. Una nuova avventura all'estero per lui che aveva già giocato lontano dall'Italia, precisamente in Olanda, con le maglie di PSV e Zwolle. Quello in Premier, dopo le ottime annate in neroverde, rappresenta un salto di qualità importante per la sua carriera che inizialmente l'ha visto iniziare in panchina prima di trovare una discreta continuità da titolare. L'ultimo infortunio al ginocchio e le due panchine consecutive in campionato hanno un attimo fermato il suo percorso che è comunque da ritenersi buono a Londra.

Per lui le reti realizzate fino a questo momento sono 7 in totale tra campionato, coppe ed Europa League. L'ultimo gol l'ha messo a segno il 4 gennaio scorso contro il Leeds. Insomma, tutto sembrava potesse andare per il meglio e invece Scamacca in queste ore è stato misteriosamente scaricato dal suo agente. L'alone di mistero attorno a questa vicenda è giustificabile col fatto che fino a questo momento non c'erano state avvisaglie pubbliche di una rottura evidente tra le parti. Eppure come un fulmine a ciel sereno la World Soccer Agency di Alessandro Lucci ha messo alla porta l'attaccante con un comunicato apparso sulle pagine social dell'agenzia.

Una nota spiazzante che forse nessuno pensava di poter leggere nel cuore della stagione, eppure è stato così. "La World Soccer Agency ufficializza la propria scelta di interrompere il rapporto lavorativo con Gianluca Scamacca nonostante la espressa volontà del calciatore di continuare essendo venute meno le condizioni di fiducia alla base del rapporto necessario per proseguire il percorso professionale insieme – si legge nel comunicato apparso in queste ore – L'agenzia ringrazia il calciatore per gli anni trascorsi in WSA, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro". Lo stupore per questa decisione è tanto. Qualcuno avanza qualche ipotesi:

L’esultanza di Scamacca dopo il suo ultimo gol realizzato al Leeds.

"Bene, qualcuno che si fa rispettare" si legge in uno dei commenti correlati all'annuncio, mentre altri chiaramente evidenziano: "Cosa è successo?". Insomma, al momento non è chiaro cosa sia accaduto davvero tra le parti ma in questo momento Scamacca è al West Ham senza qualcuno che curi i suoi interessi, senza un procuratore. Una situazione inusuale per un calciatore che ha raggiunto questo livello di carriera e che sicuramente non avrebbe mai voluto separarsi da Lucci come si evince dallo stesso comunicato. L'agenzia ha infatti voluto sottolineare chiaramente come sia stata volontà dello stesso Lucci scaricare Scamacca per motivi relativi alla fiducia. Nello specifico quindi non è ancora chiara la ragione di questa decisione che forse sarà resa nota più avanti dagli stessi protagonisti.