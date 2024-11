Sarri torna sull’anno alla Juve: “Ho gestito la squadra al massimo, ma fu un errore lasciare il Chelsea”

video suggerito

Maurizio Sarri torna a parlare della sua stagione alla Juventus e lascia trasparire qualche rimpianto in merito alle scelte fatte in quel periodo. L'allenatore napoletano, in una lunga intervista al quotidiano inglese The Sun, ha spiegato: "Volevo tornare in Italia perché la situazione al Chelsea non era facile. Ma è stato un errore. Sarebbe stato meglio restare lì". L'Inghilterra è il massimo livello per giocatori, squadre, club, stadi, tifosi. Per tutto. Quindi mi piacerebbe tornare. Ora sono pronto a ricominciare. Non so dove al momento. Ma io e lo staff siamo pronti".

Passato e futuro. Sarri vorrebbe tornare ad allenare e lo farebbe volentieri in Premier League. Sempre in merito al suo passaggio dal Chelsea alla Juve, l'allenatore ex Lazio ha proseguito così: "In quel periodo ad Abramovich non era permesso andare in Inghilterra. Lo vedevo solo alle partite all’estero. Ci sentivamo al telefono, ma non molto spesso. Il mio punto di riferimento era solo Marina. Non c’era un direttore sportivo quindi la situazione non era così chiara. Ero un po' preoccupato per la situazione con il Chelsea, la situazione all’interno del club. Non era chiaro. Ho chiesto a Marina se era possibile tornare in Italia e Marina ha chiesto dei soldi alla Juventus per liberarmi. Hanno detto che se volevo restare al Chelsea era possibile".

Sarri ripercorre il periodo vissuto sulla panchina della Juve e parla della voglia di tornare a guidare una squadra inglese: "A Torino ho gestito tutto al massimo livello. Abbiamo vinto lo scudetto con la Juve, ma non è la stessa cosa della Premier League. Se avessi una squadra e avessi l'opportunità di essere l'allenatore di una squadra allo stesso livello, penso che potrei fare anche meglio".

Sarri può tornare in panchina: in Serbia lo vogliono come CT

Maurizio Sarri nuovo CT della Serbia? Questa è l’indiscrezione che rimbalza da Belgrado. L’ex allenatore di Lazio, Juventus, Napoli e Chelsea sarebbe uno dei primissimi nomi sulla lista della federcalcio per diventare nuovo commissario tecnico della nazionale.

Si tratta di una suggestione affascinante ma, almeno in questo momento, Sarri non ha intenzione di allenare una nazionale e sta aspettando un club con un progetto interessante.