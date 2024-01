Sarri snobba la Coppa Italia e avvisa la Roma: “Ci interessa solo il derby, non il passaggio del turno” Sarri ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese: “Non ci interessa il passaggio del turno in Coppa Italia. A noi ci interessa il derby per la nostra gente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

“La formula della Coppa Italia non ci piace, ma qui non si parla di passaggio del turno. A noi ci interessa il derby per la nostra gente”. Così Maurizio Sarri si è espresso ai microfoni di DAZN al termine di Udinese-Lazio, gara vinta per 2-1 dai biancocelesti e ha permesso ai capitolini di accorciare a -3 dal quarto posto.

L'allenatore ex Chelsea, Napoli e Juventus ha parlato così della prova della sua squadra in casa dei friulani e delle prestazioni delle ultime gare: "Quella di oggi è stata una partita sporca giocata su un terreno non ideale contro una squadra più fisica della nostra. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, hanno mostrato uno spirito diverso rispetto a qualche mese fa e non hanno concesso quasi niente. Dal punto di vista della mentalità e del carattere dobbiamo ancora trovare un’espressione definitiva. La Lazio dell’ultimo mese è tanta roba, va capito se è la nostra vera dimensione”.

In vista del derby di Coppa Italia, che rappresenta molto per entrambe le squadre, Maurizio Sarri si è espresso così per quanto riguarda le condizioni fisiche di Isaksen, sostituito durante la gara contro l'Udinese, e i recuperi degli infortunati Luis Alberto e Immobile: “Isaksen ha preso un colpo e dopo una botta lo abbiamo tirato fuori. Se Immobile e Luis Alberto ci saranno nel Derby? Non lo so ancora, domani hanno i controlli e potrebbero rientrare in gruppo martedì. Ci sono probabilmente alcune possibilità per Luis, ma non per Ciro. Vediamo di recuperare Isaksen e Zaccagni che sono gli acciaccati di oggi”.

Nel corso della conferenza stampa dopo la partita l'allenatore della Lazio si è soffermato anche sull'atteggiamento tenuto dai suoi in campo rispetto a qualche settimana fa: "La partita è stata figlia dell'entusiasmo e del lavoro di questi giorni, qualcosa è cambiato, poi il perché è sempre difficile dirlo, ma voglio che questa sia la nostra mentalità definitiva. Con la Roma è sempre gara secca, indipendentemente da quello che c'è in palio".