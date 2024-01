La Lazio vince 2-1 in casa dell’Udinese, è sesta: Vecino regala il primo sorriso del 2024 a Sarri La Lazio vince per 2-1 in casa dell’Udinese e vola al sesto posto: i biancocelesti piazzano la terza vittoria consecutiva e aprono il 2024 con una vittoria importantissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio piazza la terza vittoria consecutiva e apre il nuovo anno nel migliore dei modi. In casa dell'Udinese i biancocelesti si impongono per 2-1 e ora i capitolini sono a -3 dalla zona Champions League.

Non un grandissimo match a Udine, con poche occasioni per entrambe le squadre.

Luca Pellegrini ha sbloccato il match con una punizione dal limite dell'area di sinistro: la conclusione rasoterra del terzino biancoceleste ha ‘bucato' la barriera e ha sorpreso Okoye sul suo palo. L'ultimo difensore della Lazio a segnare su punizione diretta in Serie A era stato Massimo Oddo, il 12 novembre 2006 proprio contro l'Udinese. A riportarlo è Opta.

L'Udinese ha trovato il punto del pari con Walace, che ha deviato in rete una punizione di Lovric da posizione defilata: il centrocampista ha toccato la conclusione del compagno e, con la difesa avversaria ferma, la palla è terminata alle spalle di Provedel.

La Lazio si è presa i 3 punti grazie al gol su inserimento del solito Matias Vecino: il centrocampista uruguagio è stato servito in maniera perfetta da Felipe Anderson e una volta arrivato in area ha piazzato la palla in diagonale sul palo lontano della porta difesa da Okoye.

Il tabellino di Udinese-Lazio

RETI: 12′ Pellegrini, 59′ Walace, 76′ Vecino.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen (83′ Thauvin); Ebosele (75′ Ehizibue), Lovric (83′ Davies), Walace, Payero, Masina (46′ Kamara); Pereyra; Lucca (67′ Success). Allenatore: Cioffi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila (86′ Romagnoli), Pellegrini (69′ Lazzari); Guendouzi, Rovella, Kamada (46′ Vecino); Isaksen (46′ Felipe), Castellanos, Zaccagni (68′ Pedro). Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.