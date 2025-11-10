Sarri mastica amaro su Inter-Lazio: “Si sarebbe inca**to anche Padre Pio, gli arbitri vanno noleggiati”

Maurizio Sarri accetta la sconfitta ma non cosa ha visto in campo, criticando apertamente l’arbitro Manganiello per la gestione dei cartellini gialli. Con i nerazzurri che hanno commesso diversi falli senza venire puniti a dovere: “Stasera non era all’altezza e la situazione è grave: bisogna iniziare a noleggiarli dall’estero…”

Maurizio Sarri lo aveva detto alla vigilia di Inter-Lazio: in campo a San Siro per fare risultato ci dovevano essere 25 folli pronti a tutto e forse non sarebbe bastato comunque perché i nerazzurri erano superiori in tutto. Alla fine, il pronostico è stato rispettato: 2-0 per la squadra di Chivu che riabbraccia la Roma in vetta alla classifica e Lazio che esce senza punti frenando la sua corsa. Ma dietro alla sconfitta, per il tecnico dei capitolini anche tanta rabbia e amarezza per un elemento cui non aveva accennato, la eccessiva permissività dell'arbitro: "Avremmo perso in ogni caso ma forse è il momento di pensare che vadano noleggiati all'estero", il crudo commento in conferenza.

La rabbia di Sarri: "Arbitro non all'altezza, è ora di noleggiarli all'estero"

Nessun errore da contestare, evidente o determinante ma una condotta di gara che non è piaciuta a prescindere. L'operato di Manganiello non è piaciuto per nulla a Maurizio Sarri che nella conferenza post partita ha calcato la mano sull'atteggiamento del fischietto che non ha facilitato la gara dei suoi: "Premetto che l'arbitro non ha inciso sull'esito della partita" ha precisato Sarri che poi è entrato in tackle. "Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato" ha aggiunto, affondando il colpo: "È l'ora però di iniziare a pensare che si voglia noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione qui è abbastanza pesante".

Il motivo della rabbia di Sarri: "Si sarebbe incazzato anche Padre Pio"

Nel corso del primo tempo, Sarri ha ricevuto un cartellino giallo per proteste per un motivo che lo ha fatto infuriare, cioè il fallo commesso da Lautaro su Zaccagni, che a suo avviso era da ammonizione e che ha permesso ai nerazzurri di sfiorare il gol: "Non solo era da ammonizione, ma ha costretto Zaccagni ad uscire dal campo" ha evidenziato il tecnico della Lazio, "e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Si sarebbe inca**ato anche Padre Pio".

L'arbitro Manganiello e la gestione delle ammonizioni: Inter "graziata"

Uno sfogo che punta il dito sulla gestione dei 90 minuti di Manganiello che non ha ammonito quanto avrebbe dovuto: 3 gialli ai nerazzurri, 2 nel primo tempo (Akanji e Susic) e uno nella ripresa (Dumfries) ma Sarri grida vendetta su almeno altri due giocatori che sono stati graziati più volte: Bastoni e, appunto, Lautaro. Troppo poco a fronte dei 26 falli commessi dai giocatori di Chivu contro i soli 11 dei laziali