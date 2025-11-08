Sarri prima di Inter-Lazio: “Voglio 25 giocatori folli disposti a morire in campo per il risultato”

La Lazio sfiderà l'Inter in questo nuovo turno di campionato. I biancocelesti arrivano a questa sfida dopo aver battuto il Cagliari in casa e con la consapevolezza di avere di fronte una squadra, come quella nerazzurra, a dir poco difficile da affrontare. Ecco perché Maurizio Sarri ha voluto subito alzare l'attenzione di Zaccagni e compagni per metterli in guardia sui possibili richiesti legati a questa sfida. Il tecnico della Lazio ne ha parlato nel corso della conferenza stampa della vigilia in cui ha sottolineato anche l'aspetto legato alle motivazioni del gruppo in un momento di certo non semplice soprattutto dal punto di vista societario.

"Questa Lazio oggi non può pensare di arrivare da nessuna parte – ha spiegato Sarri -. Se crediamo di poter giocare alla pari con l’Inter, sbagliamo. Se domani dovessimo fare risultato, andremmo oltre la logica. Dobbiamo andare a San Siro con le motivazioni che devono esserci di default e con l’umiltà che dovrebbe essere automatica, perché loro sono più forti di noi". E spiega: "Sappiamo tutti che sarà durissima anche se ci esprimiamo al massimo. Andiamo col coltello fra i denti e cogliamo l’occasione”.

Sarri sulla panchina della Lazio.

E qui però che Sarri aggiunge un concetto molto importante in conferenza stampa parlando del concetto di ‘convinzione'. "Servirà la testa, la convinzione – ha detto -. Non parlo di facciata, quella è per i giornalisti: parlo di convinzione vera, quella di 25 giocatori folli disposti a morire in campo per fare risultato. Loro sono nettamente più forti di noi". Inevitabile poi una battuta secca sul tema rinnovi e mercato, argomento caldissimo di quasi tutte le conferenze stampa dell'allenatore:

"I rinnovi si faranno quando la società mi dirà che il mercato è aperto – ha spiegato Sarri -. Chiamate il presidente e chiedete a lui. Ci sono tanti giocatori vicini alla scadenza che meriterebbero di essere rinnovati, a meno che la società non abbia cento milioni da spendere per sostituirli. Per il resto, parlate con Fabiani. E non chiedetemi degli infortunati: non faccio il medico".