Santiago Gimenez al Milan, svelato retroscena dell'ultimo giorno di mercato: perché è saltata la trattativa Santiago Gimenez era un obiettivo del Milan, svelato retroscena dell'ultimo giorno della sessione estiva di mercato: perché è saltata la trattativa tra il club rossonero e l'attaccante messicano.

A cura di Vito Lamorte

Santiago Gimenez poteva essere un giocatore del Milan. Il centravanti del Feyenoord, che è attualmente infortunato, è stato nel mirino del club rossonero nell'ultima sessione estiva mercato e sarebbe stato avvicinato dalla società di via Aldo Rossi prima di puntare definitivamente su Tammy Abraham.

Lo stesso attaccante messicano ha raccontato a ESPN cosa è successo in quelle ore: "L’ultimo giorno di mercato per me è stato molto intenso. Soprattutto le ultime ore. Il Milan è diventato un'opzione molto concreta per me, ma la trattativa non si è potuta chiudere a causa dei tempi ristretti e del prezzo richiesto dal Feyenoord".

Santiago Gimenez al Milan: perché è saltata la trattativa

Proprio il prezzo di Gimenez potrebbe aver fatto saltare la trattativa tra Milan e Feyenoord: il club olandese chiede dai 50 ai 60 milioni di euro per lasciarlo partire e il club rossonero non aveva intenzione di spendere quella cifra.

L'attaccante messicano, però, non esclude che si potrebbero riaprire i contatti nei prossimi mesi: "Il Milan per me è un club da sogno. Sono cresciuto con giocatori come Ronaldo, Ronaldinho e Kakà. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia stato un interesse concreto ti dà già la sensazione di essere importante. La porta del Milan ovviamente è ancora aperta per me”.

Santiago Gimenez infortunato: quando rientra

In questo momento Santiago Gimenez non sta giocando a causa di infortunio muscolare: l'attaccante messicano si è fatto male durante la partita vinta per 2-0 dal Feyenoord contro il NAC lo scorso 22 settembre e dovrà stare fuori per tre mesi. Il rientro del calciatore classe 2001 è previsto tra la fine dell'anno 2024 o l'inizio del 2025.

Non è da escludere, però, che il suo nome entri nuovamente sul taccuino di tanti club nel corso del mercato invernale.