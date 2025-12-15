Samuel Bastien, dal coma al ritorno nel calcio: “I medici dissero che non mi sarei mai più svegliato”

La storia incredibile di Samuel Bastien, centrocampista congolese di 29 anni, tornato a giocare a 7 mesi dal coma: “I medici avevano detto che non mi sarei più risvegliato. Poi mi dissero che non avrei più giocato. Ora sono di nuovo qui”

Un racconto che ha del miracoloso quello che riguarda da vicino Samuel Bastien, giovane centrocampista congolese del Fortuna Sittard, squadra di Eredivisie e della nazionale che solo sette mesi era riverso su un letto di ospedale in coma dopo aver subito un ictus. Una situazione disperata di fronte alla quale i medici avevano quasi gettato la spugna, fino all'incredibile recupero: risveglio, riabilitazione e, ora, ritorno in campo. "Dissero alla mia famiglia che non mi sarei più risvegliato, poi dissero che non sarei più tornato a giocare. Ora sono di nuovo qui".

Samuel Bastien torna in campo in Zwolle-Sittard: solo 7 mesi fa era un coma su un letto d'ospedale

Nell'ultimo weekend, Samuel Bastien ha giocato i suoi primi minuti della stagione in Eredivisie con la maglia del Fortuna Sittard contro il PEC Zwolle quando all'83' Buijs lo ha fatto entrare al posto di van Ottele. Un dettaglio apparentemente insignificante, in una partita persa dalla squadra che ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva, l'ottava stagionale, continuando a lottare per la salvezza. Eppure quell'istante è stata la chiusura di un cerchio di una storia pazzesca visto che solo ad aprile, Samuel Bastien era in un letto d'ospedale in condizioni critiche e totalmente incosciente.

Bastien e l'ictus che lo ha ridotto in fin di vita: mal di testa, poi il coma e l'operazione

Bastien è stato colpito improvvisamente da un ictus, a seguito di un problema cardiovascolare, finendo in coma per diversi giorni: "La situazione era seria, i medici hanno chiamato a rapporto la mia famiglia nella mia stanza. Pensavano che non mi sarei più svegliato e lo hanno comunicato a loro", ha dichiarato ricordando quel momento terribile. Bastien aveva iniziato con forti mal di testa, poi è collassato ed è stato ricoverato d'urgenza per una situazione che ha richiesto anche un'operazione chirurgica. Poi il primo miracolo: il risveglio e la lunghissima riabilitazione. Che lo ha portato al secondo miracolo: tornare a giocare a meno di 8 mesi dal coma recuperando in modo straordinario da condizioni ai limiti del possibile.

Bastien e il miracoloso recupero: "Solo 4 mesi fa i medici mi han detto che non avrei mai più giocato"

"Avevo perso 10 chili, sono finito su una sedia a rotelle e poi con le stampelle" ha ricordato Samuel Bastien rivivendo quegli attimi terribili durante i quali nessuno avrebbe scommesso sul suo recupero. "I medici mi avevano detto solamente quattro mesi fa, in piena fase riabilitativa, che non avrei mai più giocato a calcio". Invece, il 14 dicembre 2025 il miracolo definitivo si è concretizzato, tornando in campo e indossando la fascia da capitano anche se per soli pochissimi istanti: "Non sono ancora al 100% ovviamente, ma è stato un ulteriore stimolo per proseguire sulla strada giusta". Che non lo porterà però all'imminente Coppa d'Africa con la Repubblica del Congo, dove non è nella lista dei convocati: "La strada è ancora lunga"