Salt Bae rispunta alla finale di Champions: la foto confidenziale con il gotha del calcio italiano Dov’era Salt Bae a Istanbul? Questa volta non è riuscito a essere in campo come accaduto durante la premiazione ai Mondiali in Qatar. Ma il popolare chef turco è apparso in un’altra foto assieme ad alcune figure istituzionali del calcio tricolore.

Il popolare chef, Salt Bae, accanto a Galliani, Matarrese, Gravina e Casini.

Questa volta Salt Bae non è sceso in campo né per farsi fotografare accanto ai campioni d'Europa del Manchester City né per mettere le mani sul trofeo come accadde ai Mondiali in Qatar. Allora, sollevando molte polemiche per l'agio di cui aveva goduto anche a dispetto della severità dei regolamenti, riuscì perfino a impugnare la Coppa del Mondo (il trofeo originale che può essere toccato solo da una ristretta cerchia di figure ufficiali), a scattare il più classico selfie (da solo e in compagnia delle stelle dell'Argentina iridata), registrare brevi video intrufolandosi tra le pieghe del cerimoniale.

Un imbucato di lusso che non poteva passare inosservato sia perché personaggio di portata globale (è conosciuto in tutto il mondo per il gesto iconico dell'aggiunta di sale alle pietanze) sia perché destò scalpore il fatto che fosse riuscito, con disarmante facilità, ad aggirare i paletti della Fifa per farsi trovare laddove non poteva stare.

Il popolare chef accanto al presidente federale, Gravina.

A Istanbul, che è casa sua, le cose sono andate diversamente. Meglio, si è svolto tutto per il verso giusto secondo la scaletta dell'evento come previsto dalla Uefa. Al momento della premiazione sul terreno c'erano solo i tesserati (i membri delle squadre oltre ai calciatori) e di Salt Bae s'è avuto notizia solo per la sua presenza allo stadio Ataturk. Ha scelto un profilo basso anche al netto delle critiche ricevute sui social per quell'atteggiamento un po' troppo sopra le righe. Un approccio che non piacque nemmeno a Lionel Messi che, inizialmente si mostrò reticente nel posare accanto allo chef con il trofeo ma cedette alla sua insistenza.

Salt Bae "imbucato" durante la premiazione dei Mondiali in Qatar.

Dov'era Salt Bae a Istanbul? È comparso in una foto che lo ha immortalato assieme ad alcuni personaggi che rappresentano il gotha del calcio italiano, di ieri e di oggi. In uno scatto era abbracciato all'ex presidente federale, Antonio Matarrese, e all'attuale numero uno della FIGC, Gabriele Gravina.

Al tavolo, però, c'erano anche altri personaggi che occupano ruoli apicali nel calcio italiano: il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini; Adriano Galliani, dirigente sportivo di lunga data, oggi al Monza dopo una vita dedicata al Milan di Silvio Berlusconi. "Grande team", è il messaggio a corredo dell'immagine condivisa in una storia su Instagram. Ce n'è anche un'altra in cui lo chef turco è solo con Gravina che definisce una "persona meravigliosa".