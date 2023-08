Salisburgo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole L’Inter sfida il Salisburgo per il penultimo impegno amichevole prima dell’inizio della stagione 2023/2024: i nerazzurri scendono in campo alla Red Bull Arena mercoledì 8 agosto 2023 alle ore 19:00. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

Bastoni in azione contro il PSG: oggi l’Inter giocherà in amichevole contro il Salisburgo.

L'Inter scende in campo per il penultimo impegno amichevole prima dell'inizio della stagione 2023/2024: i nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno il Salisburgo alla Red Bull Arena oggi, mercoledì 8 agosto 2023, con fischio d'inizio della partita alle ore 19:00. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo la tournée giapponese i vicecampioni d'Europa si preparano per l'esordio stagionale in campionato del 19 agosto contro il Monza e sfideranno gli austriaci in una sfida che si preannuncia molto interessante per capire lo stato di forma dei giocatori nerazzurri: la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso con un pareggio contro l'Al Nassr di Brozovic e Ronaldo e una vittoria di prestigio con il Paris Saint-Germain il giro di partite nel paese del Sol Levante e dopo aver ripreso la preparazione in Italia si apprestano ad effettuare gli ultimi test amichevoli prima delle gare ufficiali.

L'ultimo test prima dell'inizio del campionato sarà il 13 agosto, contro gli albanesi del KS Egnatia allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter.

SALISBURGO (3-5-2): Schlager, Amankwah, Dedic, Gourna-Douath, Kjaergaard, Konate, Nene, Pavlovic, Ratkov, Solet, Ulmer. Allenatore: Koch.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Partita: Salisburgo-Inter

Quando: mercoledì 8 agosto 2023

Orario: 19:00

Dove: Red Bull Arena, Salisburgo

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go,

Competizione: Amichevole

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta TV

L'Inter scende in campo per un'altra amichevole internazionale e affronta il Salisburgo: la partita si potrà seguire in diretta TV su DAZN, tramite l'app su smart tv, e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Salisburgo-Inter dove vederla in streaming

La sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli austriaci di Koch sarà visibile in diretta streaming sempre su DAZN, su SKy-Go per gli abbonati Sky e NOW scaricando l'app su pc, cellulare o tablet.

Amichevole Salisburgo-Inter , le probabili formazioni

Simone Inzaghi schiera i nuovi Bisseck e Frattesi in difesa e in mediana. Correa al fianco di Lautaro in attacco, ancora Stankovic in porta.

