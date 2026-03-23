Salernitana vicina alla cessione, da Lotito a Iervolino fino alla nuova proprietà: manca l’ok in FIGC

Era il 31 dicembre 2021 quando, quasi allo scoccare della mezzanotte, Danilo Iervolino chiuse l'accordo per l'acquisizione della Salernitana. Oggi, a distanza di cinque anni da quella notte che salvò il club granata dall'esclusione – per via della vicenda trust – e la Serie A dal rischio di proseguire la stagione con una squadra in meno, lo stesso patron dei campani sembra essere a un passo dalla cessione del pacchetto societario. Un risvolto inatteso per una società che 5 anni prima passò dalle mani dell'attuale presidente della Lazio, Claudio Lotito, allo stesso Iervolino, per 10 milioni di euro.

Cinque anni in cui la Salernitana è stata travolta da una miriade d'emozioni contrastanti: la salvezza miracolosa targata Nicola-Sabatini, l'entusiasmante secondo anno in massima serie con Paulo Sousa e successivamente la cocente delusione per una retrocessione arrivata con risultati a dir poco sconcertanti. La Serie B è stata poi solo un passaggio. Durata una sola stagione e con la vicenda Sampdoria e playout a fare da protagonista. Oggi la Salernitana è in Serie C e si ritrova nel bel mezzo della stagione in cui i playoff sono ormai a un passo, a giocarsi le sue chance di promozione in B con un'altra proprietà pronta a insediarsi. Ma manca ancora qualcosa.

I festeggiamenti di Danilo Iervolino dopo la miracolosa salvezza del 2022.

La Salernitana starebbe per passare tra le mani di Cristiano Rufini, imprenditore romano proprietario di Olidata. Il passaggio è praticamente fatto dopo un lavoro intenso e fitto di incontri con legali e commercialisti fatto per chiudere un negoziato tutt'altro che facile vista l'attenzione di Iervolino al futuro del club. Sarebbe arrivata anche la firma del contratto preliminare dopo mesi in cui la situazione ha vissuto di continui alti e bassi che hanno rischiato anche di far saltare il tutto. Ma cosa manca davvero per chiudere? La Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole vederci chiaro.

Iervolino pronta a consegnare la Salernitana a Rufini.

Cosa manca per chiudere l'affare per la Salernitana da Iervolino e Rufini

La chiusura potrò avvenire solo dopo tutti i controlli come stabilito dalle modifiche all’articolo 20 bis delle NOIF e dall’articolo 20 ter, introdotte lo scorso dicembre, in caso di subentro di nuovi soggetti nelle società sportive affiliate alla Federcalcio, che deve verificare i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. Dopo il passaggio delle quote da Idi Srl alla Salerno Coast Investment srl occorre seguire il via libera della Federcalcio che accenderà i fari sull'ingresso di Rufini. Solo allora le quote dalla Salerno Coast Investiment srl – dunque della Salernitana – passerebbero alla Antarees srl di Rufini.

Al presidente e dunque la società uscente di Iervolino, sono stati imposti degli impegni a corrispondere a Iervolino pari a 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.