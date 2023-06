Salah va in nazionale e si esibisce nel gol mangiato dell’anno: gli rovina il compleanno Mohamed Salah oggi ha compiuto 31 anni, qualche ora prima l’egiziano si era divorato un gol incredibile con la maglia della propria nazionale.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Mohamed Salah ha compiuto 31 anni ed è stato abbondantemente celebrato sui social con parecchi video che ne magnificano i dribbling e i gol. L'attaccante egiziano, passato in Italia per Fiorentina e Roma, anche quest'anno ha fatto abbondantemente il suo con la maglia del Liverpool, confermandosi su medie realizzative molto alte: 30 reti (e 16 assist) in 51 presenze complessive.

La stagione dei Reds è stata molto deludente, col quinto posto in campionato – che è valso solo la qualificazione alla prossima Europa League e non alla Champions – e la prematura eliminazione da tutte le coppe. Se la rosa della squadra di Klopp necessita di una bella rinfrescata, Salah resta un punto fermo: è imprescindibile per il tecnico tedesco e vincolato da un contratto fino al 2025.

Il compleanno dell'attaccante è stato leggermente rovinato da quanto accaduto nel corso della partita di ieri tra l'Egitto e la Guinea giocata in casa di quest'ultima, un match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa che si disputerà nel gennaio dell'anno prossimo. Il risultato finale ha arriso ai ‘Faraoni' per 2-1 e consolidato il loro primato nel girone, Salah ha dato l'assist per il primo gol di Trezeguet, ma la sua gara è stata macchiata da un clamoroso errore ad un passo dalla porta che è diventato virale sui social e fatto parlare di "gol mangiato dell'anno".

La conclusione di un giocatore egiziano è stata respinta malamente dal portiere guineano proprio sui piedi di Salah, che incredibilmente con la porta vuota davanti a sé ha ciabattato il pallone alto. Un errore davvero assurdo per un giocatore della sua caratura, che avrebbe potuto essere esiziale per la proprio nazionale, visto che in quel momento i padroni di casa conducevano 1-0. Fortunatamente per l'Egitto, poi c'è stata la rimonta che ha ribaltato il risultato, altrimenti l'umore del campione del Liverpool sarebbe stato decisamente peggiore.