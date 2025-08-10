Salah attacca la Uefa: “Ci dica come è morto il Pelé palestinese. Si può dire come e perché?”

Mohamed Salah ha fatto un post nel quale si è scagliato contro la Uefa, che ricordando il Pelé Palestinese ha pubblicato un tweet fin troppo formale: “Si può dire come è morto e perché?”.

Mohamed Salah è uno dei pochi calciatori di oggi che non ha paura a dire ciò che pensa, a costo di creare delle polemiche. Prima del Community Shield Liverpool-Crystal Palace l'attaccante egiziano con un tweet ha attaccato pesantemente e in modo pubblico la Uefa per il modo in cui ha omaggiato Suleiman Al-Obeid, il Pelé Palestinese morto a Gaza. Perché la Uefa non ha specificato in alcun modo in cui il calciatore è venuto a mancare.

La morte di Suleiman Al-Obeid, il Pelé palestinese

Suleiman Al-Obeid era soprannominato il Pelé palestinese. Basta questo per capire quando fosse noto in patria e quanto fosse forte. L'ex calciatore è stato ucciso un paio di giorni fa, aveva 41, ed è morto mentre attendeva la distribuzione di aiuti umanitari, esattamente cibo, nella Striscia di Gaza. Era andato lì anche per la sua famiglia, aveva una moglie e cinque figli. Un attacco israeliano lo ha freddato. Il cordoglio è stato unanime. Certo non sono piovuti tweet e comunicati di tutte le principali federazioni, ma in tanti lo hanno voluto onorare. La Uefa ha fatto lo stesso ma senza specificare il modo in cui è venuto a mancare il Pelé palestinese e questo ha dato fastidio a Salah.

Il post di Salah e quello della Uefa

L'attaccante del Liverpool ha condiviso il tweet della Uefa e ha scritto: "Si può dire come è morto, dove e perché?". Parole che non sono passate inosservate. Salah aveva già preso posizione tempo fa chiedendo la fine della carneficina e chiedendo che a Gaza arrivassero aiuti umanitari. La Uefa ricordando Suleiman Al-Obeid aveva scritto: "Un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui".