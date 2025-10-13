Serie A
Saelemaekers infortunato può portare Allegri a cambiare tutto il Milan: ipotesi cambio modulo

Il Milan di Allegri si ritroverà alla ripresa del campionato senza Alexis Saelemaekers. Il tecnico di rossonero dovrà pensare a un’alternativa al belga infortunato.
Alexis Saelemaekers è l'ultima ‘vittima' della pausa Nazionali che ha visto anche l'esterno belga infortunarsi con il Belgio. L’esterno del Milan ha avuto un problema durante la sfida contro la Macedonia del Nord che potrebbe costringerlo a fermarsi per circa 3 settimane. Gli esami ai quali si è sottoposto Saelemaekers hanno infatti evidenziato una lesione al flessore della gamba destra. Un bel guaio per Massimiliano Allegri che alla ripresa dovrà affrontare la Fiorentina dell'ex Pioli.

Salemaekers si era rivelato come un elemento fondamentale nell'undici titolare di Max, una sorta di equilibratore capace di dare una mano in difesa e offendere in caso di necessità. Ora però Allegri sarà chiamato a cambiare qualcosa, forse anche modulo, per tentare di ridare al suo Milan lo stesso equilibrio trovato col belga. Nel 3-5-2 del Milan il sostituto ideale sarebbe Athekame anche se non è da escludere che Allegri possa anche optare per un cambio modulo che potrà beneficiare anche a Leao.

Come può giocare il Milan senza Saelemaekers

Se per Zachary Athekame, ventenne svizzero arrivato in estate dallo Young Boys potrebbe esserci una buona possibilità dopo gli spezzoni di gara giocati contro Udinese e Napoli in campionato e contro il Lecce in Coppa Italia, non è da escludere che Allegri possa anche pensare al 4-3-3. In questo caso a beneficiarne potrebbe essere proprio Leao il quale sarebbe impiegato in attacco sulla sinistra con Pulisic a destra e Gimenez a fungere lì in zona centrale.

In questo caso alle spalle degli attaccanti ci sarebbero poi Rabiot, Modric e Fofana in mediana con il quartetto difensivo composto da Estupinian a sinistra, Gabbia e Pavlovic centrale e uno tra De Winter e Tomori nel ruolo di terzino destro. Sarà tutto da capire il recupero di Saelemaekers che potrebbe tornare a disposizione di Allegri nel suo Milan fra 3 settimane. In questo momento il Milan di Allegri sembra essere una macchina perfetta con un modulo che è una garanzia per Max.

Immagine
