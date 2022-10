Sadio Mané non ha la più pallida idea di chi ha davanti: “Sei contento di rivederlo?”, “E chi è?” Momento di grande imbarazzo alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro a Parigi. Sadio Mané è fin troppo schietto, davvero non sa chi sia quell’uomo che dovrebbe conoscere bene…

A cura di Paolo Fiorenza

Sadio Mané è stato uno dei protagonisti della serata di gala andata in scena lunedì sera al Thetre du Chatelet di Parigi, durante la quale è stato assegnato il Pallone d'Oro 2022. La vittoria – meritatissima – è andata a Karim Benzema e alle sue spalle si è piazzato il 30enne attaccante senegalese, che ha preceduto De Bruyne, Lewandowski e Salah. Vincitore da trascinatore della Coppa d'Africa col suo Senegal all'inizio del 2022, Mané ha messo assieme i soliti numeri importanti anche col Liverpool, con cui ha vinto Coppa d'Inghilterra e Coppa di Lega, prima di trasferirsi in estate al Bayern Monaco.

Nella premiazione parigina, Mané peraltro ha portato a casa anche lui un premio da mettere in bacheca, aggiudicandosi la prima edizione del Socrates Award. Il riconoscimento, dedicato al campione brasiliano prematuramente scomparso, gratifica i calciatori che si battono per l'integrazione e per le persone svantaggiate o minacciate da conflitti, nonché per le problematiche legate al clima del pianeta.

Sadio Mané sul palco del Theatre du Chatelet a Parigi, col Socrates Award

Dopo essere stato premiato per lo straordinario impegno sociale in Senegal, Mané – sempre umile – ha dichiarato dal palco: "Sono solo contento di essere qui. Non mi piace parlare di quello che faccio, ma faccio quello che posso per la mia gente e cerco di migliorare le cose nel mio Paese". Prima della cerimonia, l'attaccante del Bayern era appena arrivato al Theatre du Chatelet quando la postazione del quotidiano L'Equipe lo aveva fermato per farlo partecipare ad un'intervista assieme ad altri ospiti.

Uno di loro era l'ex giocatore di Lille, Bordeaux e Werder Brema Ludovic Obraniak, centrocampista molto prolifico che ha giocato anche per l'ex club di Mané, il Metz, tra il 2002 e il 2007, qualche tempo prima del senegalese. Nazionale polacco, ha partecipato da titolare agli Europei del 2012. Insomma certamente non uno sconosciuto soprattutto per chi ha giocato nella Ligue 1, campionato vinto da Obraniak nel 2011 con la maglia del Lille.

Ludovic Obraniak col trofeo di campione di Francia col Lille nel 2011

Il polacco se ne stava per i fatti suoi dall'altro lato della postazione, quando il presentatore ha deciso di chiedere di lui a Mané: "Sei felice di rivedere Ludovic Obraniak?", gli ha domandato. Al che il video è diventato assolutamente imbarazzante, oltre che virale di lì a poco sui social. Un palesemente confuso Mané ha risposto laconicamente: "Chi, quello?".

Una situazione mortificante per l'ex nazionale polacco, che è stato bravo a rimettere la situazione su canali di agio per tutti, mettendosi a ridere ed esclamando: "Ci siamo incontrati quando eravamo a Metz!". Il che non è esattamente corretto, ma è chiaro il senso dell'essersi incrociati in campionato, dopo aver condiviso in periodi diversi la militanza nel club della Mosella. Un momento di imbarazzo durato pochi secondi, poi il giocatore del Bayern ha sorriso in maniera rispettosa e continuato la sua intervista.