Il successo non ha corrotto il cuore di Mané: ha trasformato il suo villaggio in una città Bambali in Senegal è il paese di origine di Sadio Mané. L’ex attaccante del Liverpool ha investito parte dei suoi guadagni per dotare Bambali di tutti i servizi essenziali. E per i ragazzi più meritevoli a scuola finanzia anche una sorta di borsa di studio.

Sadio Mané ha investito parte dei suoi guadagni per dotare il suo paese di origine in Senegal dei servizi essenziali. L’ospedale costruito è divenuto punto di riferimento anche per altri centri nei pressi di Bambali.

Mai dimenticare da dove vieni. Mai perdere l'umiltà. Sadio Mané ha guadagnato le copertina per il trasferimento dal Liverpool al Bayern Monaco ma, almeno per questa volta, il calcio fa parte del corredo accessorio dell'uomo che viene prima dello sportivo.

Le immagini dell'ex Reds che gioca su un campo infangato, anche a costo di rischiare un infortunio pericoloso (con lui c'erano anche le ex stelle della Premier League, Papiss Cisse ed El-Hadji Diouf), hanno fatto il giro del mondo e riportato alla memoria quei video sbiaditi in cui Maradona si esibiva su un campo di periferia per beneficenza.

Certe cose le hai dentro di te oppure no. I soldi non lo hanno cambiato, i contratti e gli sponsor, la grande platea internazionale non hanno corrotto il cuore di Mané. Ha avuto fortuna, è riuscito a raggiungere il successo, lo ha meritato lavorando duro ma in cuor suo non ha mai trascurato le sue origini. E ha voluto rendere grazia per quanto ricevuto in dono dalla buona sorte.

I finanziamenti dell’ex calciatore del Liverpool hanno permesso anche la costruzione di una stazione di servizio.

Bambaly è il villaggio in cui è cresciuto. È iniziato tutto in quell'angolo di Senegal. È partito dalla comunità rurale di un Paese in cui il futuro ha un orizzonte limitato al giorno dopo. Ce l'ha fatta e ha condiviso la sua fortuna trasformando poco alla volta il suo villaggio in una città.

Mané lo ha dotato di tutti servizi essenziali, a cominciare da un ospedale (che è divenuto un punto di riferimento per altri 34 centri circostanti) e da una scuola per la cui costruzione ha investito circa 800 mila sterline (poco meno di 1 milione in euro).

Ai ragazzi che sono più bravi tra i banchi fornisce anche una borsa di studio: 400 euro A ciascuna famiglia versa una rendita di 70 euro mensili, una sorta di reddito di cittadinanza che non è una mancia e nemmeno elemosina ma un aiuto vero, sincero, per chi ha difficoltà a sbarcare il lunario.

Ma non è finita: ha fatto sì che tutta la zona fosse dotata di un collegamento alla rete internet 4G, che nelle aule dell'istituto i ragazzi potessero avere in dotazione dei computer portatili. E adesso, grazie alla sua beneficenza, sono in fase di realizzazione anche una stazione di servizio e un ufficio postale.

"Il compagno di squadra perfetto. Persona premurosa e di grandi sentimenti", così lo ha descritto Klopp nel giorno del suo addio. Al Bayern Mané continuerà a competere ad alto livello. Ma è fuori dal campo che ha già ottenuto le vittorie più belle.