Sadilek salterà gli Europei con la Repubblica Ceca per uno strano infortunio: “Era sulla bicicletta” Michal Sadílek salterà gli Europei 2024 in Germania con la Repubblica Ceca a causa di un assurdo infortunio. Il centrocampista del Twente è caduto dalla bicicletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Repubblica Ceca perde i pezzi a pochi giorni dall'inizio degli Europei 2024 in Germania. Michal Sadílek invece non partirà con i propri compagni di Nazionale a causa di un infortunio. A comunicarlo è stata la stessa Federazione attraverso una nota ufficiale in cui ha appunto sottolineato l'assenza del giocatore. "Michal Sadílek purtroppo è caduto mentre andava in bicicletta e ha riportato una lacerazione nella zona della gamba" ha informato il portavoce della nazionale Petr Šedivý durante la conferenza stampa di oggi.

Una perdita enorme visto che il centrocampista del Twente era anche uno dei perni della squadra: "È una grande perdita per noi, perché Michal è uno dei giocatori più esperti – ha detto l'allenatore Ivan Hašek -. Dopotutto, ha indossato anche la fascia da capitano durante la partita contro Malta". La Nazionale dunque dovrà valutare ora come agire: "A nome di tutta la squadra gli auguro una pronta guarigione. Se chiameremo qualcun altro, lo decideremo nel prossimo futuro", ha detto lo stesso commissario tenico.

I precedenti infortuni assurdi prima di un Europeo o Mondiali

Michal Sadílek ha giocato ventiquattro partite con la nazionale ceca e ha segnato un gol. Si tratta anche di uno dei sette giocatori della rosa attuale che ha giocato anche gli ultimi Europei 2020/21 in cui ha poi trionfato l'Italia di Mancini. Di certo quello di Sadilek è un infortunio alquanto strano specie perché avvenuto a bordo di una bicicletta. Uno stop dunque non avvenuto a causa di un problema fisico in campo, ma fuori dal rettangolo verde. Questo aumenta i rimpianti per la rinuncia a un giocatore così importante.

La Repubblica Ceca dovrà ora capire se rimpiazzarlo o restare così senza dover apportare aggiunte alla rosa attuale comunicata per giocare gli Europei. Non è di certo la prima volta che accade un infortunio del genere nel calcio. Celebre ai Mondiali 2002 fu il forfait di Emerson dal Brasile per un infortunio alla spalle mentre si divertiva a fare il portiere. Nello stesso Mondiale invece la Spagna perse Canizares poiché si tagliò il tendine dell'alluce con un frammento di vetro di una bottiglia di acqua di colonia nella sua camera d'albergo.