Sacchi stronca il gioco dell’Inter dopo il 4-0 alla Salernitana: spunta un video che lo smentisce L’ex allenatore del Milan e della Nazionale ha criticato il gioco dell’Inter, che si baserebbe troppo sui singoli. Ma un video, relativo a Salernitana-Inter, smonta la teoria di Arrigo Sacchi.

A cura di Alessio Morra

La 7ª Giornata di Serie A si è aperta con le vittorie delle prime tre della classifica e cioè Napoli, Milan e Inter. I nerazzurri spazzando via la Salernitana hanno riagganciato al comando i rossoneri, e lo hanno fatto grazie a un ispiratissimo Lautaro Martinez, autore di quattro gol. Un successo roboante, che però non ha convinto Arrigo Sacchi, che non apprezza il gioco della squadra di Simone Inzaghi.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex c.t. della Nazionale ha fatto il punto sugli anticipi dicendo innanzitutto che Napoli e Juventus potranno raggiungere presto Milan e Inter: "Prosegue la corsa a braccetto di Milan e Inter in testa alla classifica. Anche se sette giornate di campionato sono ancora poche per stabilire delle chiare gerarchie, mi sembra che questo tandem abbia le qualità per arrivare fino in fondo. A loro, probabilmente, si aggiungeranno il Napoli, che ieri mi è parso ritornato ad alti livelli, e la Juve se riuscirà a dare continuità alle prestazioni di questo inizio di stagione".

Poi Sacchi si è soffermato sulle partite delle tre squadre, e a proposito dell'Inter ha detto: "Anche se il risultato è forse esagerato, meritata è pure la vittoria dell’Inter a Salerno. La squadra di Inzaghi si basa tantissimo sulle individualità e quando i pezzi da novanta sono entrati in campo, dopo che erano stati lasciati fuori pensando alla sfida di Champions contro il Benfica, si è visto di che cosa sono capaci. Lautaro ha realizzato addirittura quattro gol: eccezionale. L’Inter pratica il suo calcio, molto differente da quello del Milan o del Napoli, però ha giocatori in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento e, inoltre, possiede grandi qualità atletiche e notevole esperienza".

Insomma, ancora una volta l'ex allenatore del Milan si è soffermato sul gioco dell'Inter e a suo vedere la squadra nerazzurra si basa tanto sulle sue individualità. L'exploit di Lautaro Martinez né è l'esempio per Sacchi, che però viene fortemente smentito da un video che è stato pubblicato sui social network. Video nel quale si vede la coralità di gioco della squadra di Inzaghi, che non si basa dunque solo o meglio principalmente sulle individualità dei singoli.

In questo video si nota come i calciatori dell'Inter abbiano tenuto palla magistralmente con 2 minuti e 15 secondi, nei quali tutti e undici, pure Sommer chiamato in causa due volte, hanno toccato il pallo. 55 passaggi consecutivi che hanno portato all'azione del gol del 4-0, rifinita in modo pregevole da Lautaro Martinez, che ha suggellato un'azione davvero bella. Un'azione che va anche a decostruire il pensiero dell'Arrigo nazionale.